El día después de la gran tromba de agua en Avilés: "Tal como llegó el temporal, se fue

Entre las 15.41 y las 17.13 de este pasado jueves, la Policía Local de Avilés tuvo 29 intervenciones a causa de una tormentona inesperada que se alargó cerca de hora y media. El agua entró en viviendas y en portales, levantó alcantarillas y arquetas, movió contenedores que invadieron las calles y algunos impactaron con varios coches aparcados. “Sin embargo, tal como llegó el temporal, se fue”, señala el peluquero Broonie Sánchez. Su negocio está justo al comienzo de la avenida de San Agustín, a un paso de la pista de La Exposición, el centro neurálgico de las fiestas avilesinas, y uno de los puntos de la localidad donde más agua se acumuló durante la tromba. “Tuvo que parar la caravana de camiones de la orquesta ‘Panorama’”, explica el peluquero tras terminar de rapar a un guaje tan pequeño que apenas le cuelgan las piernas de la butaca. “Panorama”, que fue una de las dos orquestas encargadas de poner la banda sonora a la noche de los fuegos, llegó a Avilés cruzando el puente de marqués de Suanzes.

Sánchez estaba trabajando cuando comenzó la lluvia: “Parecía un río”, confiesa. “Subió esa tapa de la alcantarilla y movió esos dos contenedores al medio de la calle”, señala con la mano mientras amplía su parte del temporal. Sigue su relato: “Muy pronto llegaron los policías”. Mientras tanto, se acumulaba gente poniéndose a cubierto: la lluvia era fuerte.

El convoy de “Panorama” siguió por Cervantes, Severo Ochoa y San Agustín. A esa hora, la tormenta estaba en su mayor potencia. Sánchez lo observó desde su peluquería. Y observó a los policías poniendo orden para que todo llegara a punto para que se celebrara la fiesta.

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Buena parte de las intervenciones policiales se produjeron en el barrio del Quirinal —fueron diez—: un tercio de todas las de la jornada. A estas se sumaron las cuatro de Las Meanas, entre ellas, las que vio Broonie Sánchez. Zaira Vegas, al cargo de otro negocio —al otro lado de la rotonda que que separa San Agustín del parque de Las Meanas—, señala que este jueves las consecuencias de la lluvia en su zona apenas se notaron. “Otras veces sí”, recalca. A Vegas le tocó ver en otras ocasiones que las alcantarillas apenas podían tragar todo lo que se avecinaba. “Eso no pasó ayer [por el jueves]”, resume el peluquero.