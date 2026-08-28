El Hospital de Avilés, homenajeado en la celebración de San Agustín: "Mantiene el mismo sentimiento familiar que cuando se construyó hace 50 años"

"Siempre afirmo que recibimos más que ganamos; somos nosotros los que tenemos que dar gracias por poder formar parte del sector sanitario y, en particular, del equipo humano del San Agustín". Con estas palabras agradeció Liliana Meana, directora del Hospital Universitario San Agustín, el honor de efectuar la ofrenda al santo que los avilesinos celebran cada 28 de agosto. La designación, por parte de la Cofradía de El Bollo, entidad que organiza cada año esta celebración, tuvo como objetivo reconocer el medio siglo de trayectoria del centro hospitalario en la ciudad, en un acto celebrado en la iglesia de San Nicolás, llena para la ocasión.

La misa estuvo presidida por don Santiago Paniagua Pérez, director de la Residencia de Atención Especial de los Agustinos en el Colegio de Nuestra Madre del Buen Consejo de León, acompañado del párroco José Juan Hernández Déniz, que vivió su primer San Agustín como titular de la parroquia mayor de la villa. "Es una mujer cuya trayectoria habla por sí sola, pero su corazón es aún más grande y lo que realmente la define es su calidez, empatía y su manera de escuchar a los demás", destacó Hernández Déniz de la directora del San Agustín, antes de darle la palabra. "Cada uno de los 2.700 trabajadores del hospital es fundamental y tiene una enorme responsabilidad, pues cada uno hace su trabajo para que cada paciente que ha perdido o ingresado se encuentre lo más confortable posible", comenzó destacando Meana, que no dejó de alabar la labor de todo su equipo. "No me canso de repetir que lo que hace distinto al Hospital Universitario San Agustín es que nunca pierde el sentimiento familiar de cuando se construyó hace 50 años", insistió durante su ofrenda la facultativa, que lleva ligada al centro médico ubicado en Heros desde 1999.

"Compartimos muchos miedos, largos días y noches de guardia, el cansancio y la frustración cuando las cosas no van bien, pero también la inmensa alegría cuando un paciente se pone bien y la satisfacción que sientes cuando te dan las gracias por tu trabajo. Han pasado muchos años, pero su espíritu siempre lo ha estado", agregó Meana, destacando un sentimiento que comparten todos los profesionales del sector de la sanidad.

Asimismo, la sanitaria también tuvo palabras de agradecimiento para la Cofradía de El Bollo por elegirles para la ofrenda y también hizo un repaso a los numeroso actos para celebrar la efeméride. "Es un año muy intenso, porque nos ha coincidido con muchos imprevistos, en el que pasamos a ser el hospital de cabecera para el área sanitaria I, en el que nos coincidieron huelgas de facultativos... Se preveía que iba a ser un año de celebraciones en el que han han llegado otra serie de elementos con los que hemos tenido que lidiar y resolver de la mejor manera posible", reconoció Meana.

"Además de compartir nombre con el santo, en el hospital son quienes nos curan el alma y el cuerpo", destacó tras la celebración y antes del inicio de la procesión el presidente de la Cofradía de El Bollo, Benjamín Lebrato, en un acto en el que también estuvieron presentes, entre otros, la concejala de Cultura, Yolanda Alonso; la concejala de Turismo, Raquel Ruiz; o la portavoz del Partido Popular, Esther Llamazares; la de Vox, Arancha Martínez Riola; el presidente de la Cámara de Comercio, Daniel González; o la cronista oficial, Pepa Sanz. "Estuvo muy bien, como todos los años, aunque no fue tan especial como el año pasado, cuando despedimos al párroco Alfonso López. ", afirmó Ana María Galán, una de las fieles que presenció los oficios, antes de que la imagen de San Agustín procesionase por el casco histórico a hombros de los "sanjuaninos" en un 28 de agosto de fiesta en la ciudad y con un reconocimiento especial para el hospital y sus sanitarios.