Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés: "No queremos un turismo depredador, sino que conviva con el residente"

El verano que está a punto de finalizar deja sensaciones positivas a la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín que, camino de los doce años en el cargo, aprecia que la ciudad está muy viva con proyectos como el de la Nebrija o la Bienal Climática – «una idea excelente»– en la que más turistas llevan al gobierno local a pensar en cómo ofertar más plazas hoteleras, pero nunca e más viviendas vacacionales. En esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, con motivo de las celebraciones de SanAgustín, analiza todo lo sucedido esta temporada estival.

-¿Qué tal sabor de boca deja lo que va de verano en Avilés?

-Pues creo que ha estado todo muy animado, que nuestra gente ha salido mucho a la calle, y hemos tenido muchísimas visitas. Somos una ciudad industrial y turísticamente atractiva. Y eso es positivo porque es un complemento de la actividad económica.Y a medida que le gustamos más a los demás, nos gustamos más a nosotros .

-¿Se puede ampliar esa proyección turística?

-Yo creo que sí, que vamos a seguir creciendo en ese sector, pero mirando cómo lo hicieron otros sitios y murieron de éxito. Y es lo que estamos haciendo, en la línea del turismo sostenible, que la gente venga porque hay una actividad cultural, un evento, una actividad deportiva, un Celsius, un teatro, un congreso... Más que el turismo más depredador, que utiliza el espacio en beneficio propio, queremos que conviva muy bien el turista con el residente.

-¿Y cuál fue la proyección de Avilés con la Bienal Climática?

- Ha sido una idea excelente, porque es muy necesario que el arte, la industria y el clima se unan para configurar sociedades más sostenibles.

-¿Qué queda como legado de esa cita?

-Es una invitación a la reflexión. Y justamente es eso, porque tenemos abundancia de cultura del entretenimiento, más fácil de organizar, pero también tenemos necesidad de generar la cultura de la reflexión sobre un mundo que cada vez tiene más complejidades, más incertidumbres, más relaciones geopolíticas que influyen en la vida de cada uno, pero si no ponemos normas y conciencia colectiva vamos hacia el deterioro total.

-En esa abundancia de la cultura del entretenimiento hay una serie de marcas de las que Avilés hace bandera. El Celsius, por ejemplo.

-Bueno, el Celsius yo no diría tanto que es entretenimiento. No estoy en contra de la cultura del entretenimiento, sino que lo que quiero es que conviva con otros espacios dedicados a la reflexión colectiva. Pero por supuesto que me parece imprescindible también participar de la cultura del entretenimiento.

-Hemos tenido esta semana la segunda visita en pocas semanas de Pérez Simón. ¿Cómo van las relaciones para llegar a una colaboración estable?

-Él está muy abierto. Y esa relación público-privada es muy positiva para extender el conocimiento del arte. Y se tiene que hacer tirando de colecciones privadas y también de colecciones de otras instituciones. Eso es un poco la vocación que tenemos y queremos desarrollar en el futuro Palacio de Balsera: educar el ojo del ciudadano para que pueda disfrutar más del arte desde cualquier circunstancia que tenga. El arte no es un privilegio de gente acomodada y la obligación desde lo público es colaborar en la educación de esa mirada. Es un poco lo que hemos hecho con el teatro a lo largo de estos años. En eso agradecemos a aquellos coleccionistas que nos ayudan en esa tarea y uno de los más importantes es Pérez Simón.

Mariví Monteserín, en el Ayuntamiento de Avilés. / M. Villamuza

-Otro proyecto artístico a punto de abrir en la cornisa cantábrica es Faro Santander, ¿se han planteado estrechar relaciones todos los centros culturales del Norte?

-Yo con la alcaldesa de Santander tengo muy buena relación, la verdad. Conozco el Centro Botín y tenemos buena relación para, en un momento determinado, que pueda surgir una coordinación. Ahora mismo desde País Vasco hasta La Coruña podemos describir un itinerario cultural con muy buenos equipamientos.

-La Nebrija no deja de anunciar inversiones en la parte educativa, en la parte residencial… ¿Están ilusionados con el inicio de curso ?

-Pues sí, yo estoy muy ilusionada, creo que la Nebrija le está viniendo muy bien a la ciudad, está aportando elementos que suman. Una de nuestras preocupaciones era que somos una ciudad muy envejecida y, por lo tanto, que haya mucho estudiante joven es algo que nos interesa muchísimo, más allá del interés propio de la formación, que en este caso es Enfermería y que es súper necesaria y que todos los esfuerzos públicos y privados son pocos para poder generar el número de enfermeros y enfermeras que necesita este país. Así que bienvenido en ese sentido.

-¿Y cómo se puede, ahondando en esa realidad, trabajar para que esa gente joven fije su proyecto vital en Avilés y eche raíces aquí?

-Ahí está nuestra capacidad para retener el talento. En el ámbito de la industria lo tenemos bastante desarrollado con todos los centros de I+D y con la Manzana del Talento. Ahora, se abren oportunidades nuevas, tanto en arte como con la Nebrija, y seguramente de ahí saldrán formas de retener ese talento. Lo que debemos es tener la capacidad e inteligencia para desarrollarlo. Y estoy segura que es una meta alcanzable.

-Con esa realidad se revela lo ajustado de la oferta residencial, para la gente joven, ¿ven urgencia por atenderlo?

-Cuando se abren oportunidades, surgen necesidades. La situación de la vivienda es compleja en toda España y en toda Europa y aquí aterriza de una manera determinada. Tenemos una ventaja, que fuimos una ciudad con muchos habitantes, luego tiene infraestructuras posibles de alojamiento. Ese fue el reto que recogió el ‘Avilés Alquila’ y que ha dado también muy buenos resultados, pero no es suficiente y ahora estamos en el reto de la construcción de nuevas viviendas en La Grandiella y lo que Casa 47 está impulsando en Jardín de Cantos. Y ahí hay que sumar en la iniciativa privada, que ojalá se den cuenta de que ya tienen posibilidades de construir en el suelo definido así. ¿Qué es lo que hay que evitar? Aquellas infraestructuras que alojan al turismo, que deja poco margen aquí y que modifica para mal el mercado de los residentes, es decir, las viviendas vacacionales.

No damos por hecho la ruptura del acuerdo de gobierno, pero vemos que se está aproximando

-Sin embargo, aumentan exponencialmente en todo el país.

-Ese es un espacio que hay que regular muchísimo, porque Avilés para acoger turistas necesita más plazas hoteleras o aparta hoteles, pero no necesita viviendas vacacionales, porque la vivienda vacacional irrumpe en un mercado que es el que entra en el derecho directo del residencial y le perjudica al residente. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, hay que mezclar fórmulas muy diferentes y que todas juntas funcionen. Por eso nos empeñamos en que hubiera zonas tensionadas, para no disparatar el precio del alquiler normal y para tener acceso para desarrollar vivienda propia de alquiler. Si todas las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos estuviéramos en línea con el plan nacional, seguramente se avanzaría más rápido.

-El comercio y la hostelería dicen que con un San Agustín alargado les va a favorecer extraordinariamente, ¿detectan lo mismo?

-Si lo dicen ellos es que es así. Yo lo que le pido, sobre todo a la hostelería, es que hagan un esfuerzo muy grande por la calidad y la relación calidad-precio. Es muy importante no bajar la guardia ahí, que la gente siga recordando la ciudad con un buen servicio. Y al comercio le tiene que servir para hacer un esfuerzo en posibles iniciativas para captar a esos clientes.

-Para los avilesinos y para los que vengan de fuera estos días, ¿por qué serán recordadas estas fiestas de San Agustín?

-Pues eso depende del público. Si viene uno y ve la carroza del Teatro Real pues va a recordar las fiestas por eso, pero si vienen jóvenes que lo que les gusta es la orquesta Ráfaga o París Noia o Panorama van a recordar una verbenaza del día de los fuegos y al día siguiente. En el verano hemos tenido también, en esto de lo que llamo la cultura del entretenimiento, dos conciertazos que han quedado en la memoria de mucha gente.

Marivií Monteserín, durante la entrevista. / M. Villamuza

-Ya que habla de la oferta cultural, ¿cabe la posibilidad de tener una feria del libro en Avilés

- Avilés no tiene muchísimas librerías como para empujar una feria del libro, que es también una iniciativa que se hace en colaboración público-privada y creo que eso supondría un esfuerzo grande para ellos. Se hizo en su día, pero siempre en ese contexto de colaboración público-privada y a lo mejor tendríamos que hablarlo. Nosotros siempre estamos dispuestos a promocionar el libro.

-El deporte también es otra marca de ciudad. A la vuelta del verano arranca la competición liguera. ¿Se verá lanzada ya en 2027 la reforma del Suárez Puerta?

-Ahí hay que ir paso a paso, tenemos que hacer el trabajo de una concesión temporal para trabajar en un proyecto a medio plazo y es en lo que estamos: haciendo cada uno lo que le corresponde de mejoras en el campo. Lo importante es llevar al equipo bien. Creo que han introducido novedades y espero que sea un curso muy positivo para el Avilés. Tenemos un buen entrenador, un buen capitán, en fin, creo que tenemos elementos para que salga bien y todo lo demás, estamos todos a disposición de que los flecos que quedan salgan perfectamente.

-A la vuelta del verano tendremos también, en el pleno de septiembre, la escenificación de la anunciada ruptura de los socios de gobierno. ¿Es irreversible?

-No lo damos por hecho, pero vemos que están aproximándose hacia esa posición. Yo espero que no sea así, pero mis deseos en este caso no son los que marcan esta situación. Los gobiernos de convivencia son complejos y, sobre todo, en este caso que había tres grupos o dos, al final. Y a veces hay cosas que son complejas, porque la administración está cargada de dificultades y muchas veces los deseos que tienes, las metas que te programas, lo que quieres hacer, es más complejo de llevar a la práctica de lo que pensabas. Y esa complejidad hace que se desconfíe en la política, cuando la complejidad en muchos casos es puramente administrativa. Estamos en una sociedad en que la administración se esconde porque la política da la cara y asume todas las frustraciones, pero muchas frustraciones surgen de la propia administración. Y esto lo digo para que los administradores, es decir, los funcionarios, tienen que empezar a hacer una reflexión acerca de cómo mejorar una administración que está lastrada de normas.

-El secretario general de la agrupación socialista de Avilés había dicho hace un par de meses que si la Alcaldesa quería continuar como candidata, continuaría. ¿Qué tiene que decir?

-Pues que en eso estamos.

-¿Y en qué plazos resolverán la incógnita?

-Pues creo que a mediados de octubre va a salir, porque los plazos los marca la dirección federal de mi partido. Y en ese momento habrá que tomar decisiones.

Es normal la expectativa sobre el cabeza de lista de mi partido a la Alcaldía, pero estamos cerca de conocerlo

-Hay cierta expectación con esa decisión.

-Todas las citas electorales generan expectativa. Continúe o no continúe el cabeza de la lista, tienen expectativa. Ahora es el momento de hacer balance y de empezar a trabajar un proyecto que evoluciona. Es normal esas expectativas dentro y fuera de mi partido. Y sobre todo también del espacio mediático y de opinión pública de la ciudad. Pero bueno, ya estamos muy cerca.

-¿De qué proyecto están más orgullosos de lo que va de año?

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-Una de las cosas que más me parece importante de las que hemos hecho es toda la inversión en edificios públicos, muchos de ellos diseñados hace 100 años. Y que hoy, gracias a los fondos europeos, están o restaurados o en restauración y contribuyen a una ciudad que se ha animado también desde el ámbito privado a reformar y a invertir. n