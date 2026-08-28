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"Ráfaga" da el relevo a "La Carroza del Teatro Real" para poner la banda sonora de la noche de San Agustín

Los argentinos repasaron anoche sus grandes éxitos y el Parche será un teatro lírico

EN IMÁGENES: El concierto de Ráfaga en las fiestas de San Agustín de Avilés

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EN IMÁGENES: El concierto de Ráfaga en las fiestas de San Agustín de Avilés / MIKI LÓPEZ

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La orquesta "Ráfaga" fue a la que le tocó poner la banda sonora de la noche de San Agustín. Los argentinos repasaron un repertorio de canciones que incluye superéxitos como "Mentirosa", "Una cerveza", "Agüita" o "Ráfaga de Amor", que es de donde sale el nombre de la formación que nació en 1994.

Este sábado, la música la pone "La Carroza del Teatro Real", un proyecto que regresa a Avilés donde triunfó el año pasado -este verano ya estuvo en Gijón-. Va a convertir la plaza de España (20.30 horas) en un escenario lírico al aire libre. La actuación está protagonizada por jóvenes intérpretes vinculados al programa "Crescendo" de la Fundación Amigos del Teatro Real. Este año estrenó una estructura remodelada.

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