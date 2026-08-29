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Las espectaculares imágenes a vista de dron de la "macroverbena" con 10.000 personas para ver a "Panorama" y "París de Noia" en Avilés

La Policía Local captura uno de los momentos más llamativos de la actuación de la orquesta gallega

Vídeo: Las espectaculares imágenes de la "macroverbena" de Avilés con "París de Noia" y "Panorama"

Vídeo: Las espectaculares imágenes de la "macroverbena" de Avilés con "París de Noia" y "Panorama"

Policía Local de Avilés

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A. F. V.

La "macroverbena" del pasado 27 de agosto, noche de los fuegos en Avilés, dejó una jornada memorable para las 10.000 personas personas que disfrutaron del show de las orquestas "Panorama" y "París de Noia". Y también unas espectaculares imágenes que atestiguan el ambientazo que hubo en la pista de La Exposición.

Desde la calle Esther Carreño, el dron de la Policía Local grabó un momento de la actuación de "Panorama", que efectuó su montaje en la la zona más cercana al estadio Suárez Puerta -"París de Noia" tenía su escenario justo enfrente, colindando con Orejas Sierra, en la que el público, además, siguió el ritmo de los músicos con sus teléfonos móviles en alto.

El resultado han sido un llamativo vídeo en el que se ve la zona deportiva totalmente abarrotada de gente disfrutando de la noche, además de numeroso público por las calles aledañas.

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Las fiestas de San Agustín continúan hasta el domingo, con los caballitos en el parque del Muelle y La Exposición, el mercado medieval por el casco histórico y el espacio gastro en Esther Carreño. Además, hoy El Parche acogerá una nueva actuación de "La carroza del Teatro Real", que dará comienzo a las 22.30 horas, y la actuación de Dani Parrondo "The Goat" en La Exposición a las 22.30 horas. El domingo habrá concierto de la Banda de Música a las 18.30 también en la plaza de España.

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