Los estudiantes de Enfermería de la Nebrija harán sus prácticas en centros sanitarios del Occidente

Los estudiantes de Enfermería del campus avilesino de la Universidad Nebrija, que comenzará las clases el mes que viene, podrán efectuar sus prácticas en centros sanitarios públicos del Occidente. Más concretamente en el Hospital de Jarrio y los centros de salud de Luarca, Puerto de Vega y Vegadeo. Así lo recoge el convenio suscrito entre la institución académica y la Consejería de Salud, publicado este viernes, día de San Agustín, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. El mismo acuerdo, que tiene una duración de cuatro años prorrogables por otros cuatro más, estipula que la universidad deberá abonar 951,23 euros por cada alumno que reciba formación en los centros públicos y que los estudiantes de la Universidad de Oviedo tendrán prioridad para elegir plaza frente los de la privada.

La firma de este convenio, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, era uno de los pasos fundamentales para permitir el estreno de Avilés como ciudad universitaria el próximo curso académico. Tal y como establece el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, la Nebrija debía contar al menos con un hospital general y tres centros de salud, de titularidad pública o privada, para efectuar sus prácticas. Hasta ahora, la institución académica ya había anunciado -tal y como también adelantó este periódico- acuerdos con la Fundación Hospital de Avilés, que gestiona el popularmente conocido como Hospital de Caridad; con la clínica Por tu salud, con sedes en el barrio de El Quirinal; y con el centro de reproducción asistida Emby, ubicado en Gijón. A estos se suman ahora Jarrio y los centros de salud de Luarca, Puerto de Vega y Vegadeo. Todos ellos se encuentran en el área sanitaria I, que tras la fusión impulsada por el Principado tiene en el Hospital Universitario San Agustín su cabecera, y a una distancia de entre 45 minutos y una hora y 10 minutos en coche de Avilés.

Tal y como recoge el acuerdo, la distribución de los alumnos a estos centros "se adaptará a la capacidad estructural y de soporte de los centros asistenciales". Además, el número de plazas a las que podrán optar los estudiantes de la Nebrija se asignará "una vez se garantice la formación de los estudiantes de la Universidad de Oviedo". Es decir: los estudiantes de la Nebrija solo podrán optar a las plazas que no quieran los alumnos de la institución pública. Asimismo, correrá a cargo de la Nebrija "la dotación de los recursos materiales suficientes, complementarios de los existentes en los centros sanitarios, e inversiones en infraestructuras vinculadas a la docencia, necesaria para llevar a cabo las actividades prácticas docentes".

Por otra parte, la Nebrija deberá efectuar una contraprestación económica por cada alumno que realice sus prácticas en los centros públicos, que ascenderá a 951,23 euros para cada uno de ellos. "El abono se realizará mediante su ingreso, antes del 30 de junio de cada año". Especifica el convenio también que "el centro adscrito tendrá previsto en sus presupuestos generales un capítulo específico destinado a satisfacer dicha compensación económica". También deberá asumir la universidad el seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubra a los alumnos, ya que la administración autonómica no se responsabilizará de los posibles accidentes que sufran los alumnos.

Para velar por el cumplimiento del convenio, se establece también la creación de una comisión que estará compuesta por diez miembros: cinco de la Nebrija -el director o el decano del centro avilesino y cuatro vocales designados a propuesta de su director- y otros tantos de la Consejería -el titular de la cartera, el gerente del Sespa, el director general de formación e investigación, la gerente del área sanitaria- y el director de recursos humanos-. La presidencia de este órgano, que se reunirá cada seis meses, recaerá sobre el consejero de Salud.

En cuanto a su duración, el convenio tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables a otros cuatro más. Asimismo, el acuerdo también se podrá resolver en cualquier momento, por mutuo acuerdo entre las partes, por incumplimiento de algunas de sus cláusulas; o por circunstancias sobrevenidas debidamente justificadas. También se establece que cualquier modificación requerirá el acuerdo unánime de las partes firmantes.

La suscripción de este convenio es un paso fundamental para que la Nebrija obtenga los últimos permisos que le permitan iniciar el grado de Enfermería en su campus de Avilés el próximo curso académico. Según consta en su página web, la institución académica está aún pendiente de obtener la autorización de inicio de actividad, un trámite que está cerca de culminarse, tal y como vienen reiterando desde hace semanas fuentes de la administración regional. La intención de la universidad es impartir las clases teóricas en el Espacio Maqua y las de carácter práctico en el número 5 de Álvarez Acebal, la sede que la Nebrija ha reformado recientemente. Si bien, la ambición la institución es mudarse al Palacio de Camposagrado cuando la Escuela Superior de Arte concluya su traslado a su nueva sede en el PEPA, algo que no ocurrirá antes del año que viene.