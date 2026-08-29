Los fuegos, aunque "un poco lentos", convencen en Avilés: "Lo mejor fue la traca final"

El espectáculo pirotécnico que puso el broche de luz y color a la víspera de San Agustín dejó este año diferentes opiniones encontradas en Avilés. Mientras desde el gobierno local, comerciantes y público asistente valoran positivamente la noche de los fuegos, en especial la gran traca final y los guiños a la ciudad en las figuras que se expandieron por el cielo de la comarca, PP y Vox coinciden en señalar la falta de ritmo en el lanzamiento de los cohetes y piden "más ambición" al gobierno local para el desarrollo de una actividad que atrajo a numeroso público a la ciudad.

La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, hizo una valoración positiva del espectáculo pirotécnico. "Fue muy identitario de la ciudad", dijo la edil sobre el show puesto en escena por la empresa Saraiva. Alonso ensalzó tanto el guiño a la Bienal Climática como la presencia de otros elementos vinculados a la ciudad y también resaltó la "gran participación" vivida en esas primeras horas del 28 de agosto. "La noche transcurrió con absoluta normalidad, sin incidentes", apostilló.

Desde la oposición, la valoración fue más crítica. La portavoz municipal del Partido Popular, Esther Llamazares, calificó la noche de los fuegos de "simplemente correcta, plana y marcadamente continuista". La edil popular consideró que las expectativas creadas requerían de "un proyecto pirotécnico de altura" y lamentó que, salvo "el arreón de los tres minutos finales", más intenso y visual, el espectáculo "no alcanzara un nivel memorable". "El gobierno ha puesto bastante más esfuerzo en la promoción de los fuegos que en hacerlos memorables", destacó Esther Llamazares.

En términos similares se expresó también la portavoz de Vox en Avilés, Arancha Martínez Riola, que consideró que los fuegos resultaron "lentos", con "demasiado espacio entre una tanda y otra" y una propuesta que, a su juicio, solo tuvo un elemento verdaderamente destacable al final.

Por otra parte, la opinión de comerciantes y ciudadanos es mucho más positiva. Desde la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) destacaron la "explosión de colorido" de la traca final y afirmaron que el cierre pirotécnico fue adecuado para culminar unas fiestas marcadas por la meteorología, pero con una elevada respuesta del público. La organización sí admitió como punto mejorable la lentitud inicial, aunque entienden que quedó compensada por un "final espectacular".

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A pie de calle, la opinión mayoritaria fue positiva. José Luis Suárez, avilesino, destacó especialmente el final, "el mejor" que recuerda. Manuel Palomino, aseguró que el espectáculo le asombró "para bien", con especial mención al tema dedicado a la Bienal Climática. "Muy bien fue todo, estupendo", resumió la cántabra, aunque con residencia en la ciudad, Isabel Pérez. Si bien, no faltaron también voces críticas, especialmente con la duración del espectáculo. Unos por corta y otros, como María Posada, por excesivos. "No hace falta que duren tanto", apostilló sobre una traca final que no fue del todo final para las fiestas de San Agustín, que se prolongarán todavía durante este fin de semana.