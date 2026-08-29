Martín Herrero, el "pequeño Michael Jackson" que a sus 6 años debutó sobre los escenario en Avilés el día de San Agustín

Seis años, una enorme ilusión y dos canciones de Michael Jackson por delante. Martín Herrero, como así se llama el pequeño, vivió este viernes el estreno de su carrera musical en una jornada difícil de olvidar, en el día de San Agustín. El pequeño avilesino se convirtió en el gran protagonista del concierto ofrecido al mediodía en el quiosco de la música del Parque del Muelle por La Santacecilia Club Band, interpretando varios temas de Michael Jackson, su gran referente artístico: "Blame it on the Boogie" y "Billie Jean".

El concierto, que comenzó a la una de la tarde, puntual a su cita, fue presentado por la alcaldesa, Mariví Monteserín, quien no quiso perderse una actuación musical que congregó numeroso público en el parque del Muelle en una agradable mañana. "Es genial poder tocar en un día como hoy aquí en Avilés", expresaba el pequeño de los Herrero antes de coger el micro en el quiosco de música, justo después de la prueba de sonido con la que ya había dejado boquiabiertos a los presentes.

Público asistente a la sesión vermú / Mara Villamuza

Y cuando ya cantó "en serio", la cosa no pudo ir mejor. El pequeño Martín se llevó una gran ovación del público, que agradeció con un orgulloso "muchas gracias". "Hasta ahora solo había actuado en casa", confesó luego el pequeño, apasionado del "Rey del pop", y miembro de la que ya es una saga musical avilesina. Es hijo de la cantante Sandra Lusquiños ("Alexandra in Grey") y de Miguel Herrero, al que tenía a su lado sobre el escenario.

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Tras el fulgurante debut del pequeño, la Santacecilia Club Band amenzó el vermú del público con un repaso a temas míticos del último medio siglo. "La gente tiene ganas de fiesta, de bailar y de música», auguraba Miguel Herrero antes de, precisamente, eso: poner a bailar a Avilés al ritmo de Michael Jackson. Ha nacido una estrella.