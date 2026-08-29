Matthew Rosenberg y Bartolomé Seguí, nuevos invitados de las próximas Jornadas del Cómic de Avilés
El autor de historietas sobre "Star Wars" y "Batman" es uno de los doce creadores internacionales que participarán en el encuentro que cierra el verano cultural avilesino
El guionista neoyorquino Matthew Rosenberg es uno de los últimos doce autores de cómic que ha confirmado su presencia en la edición número treinta y una de las Jornadas “Villa de Avilés”, el encuentro que despide el verano cultural y que está anunciado para la segunda semana de septiembre: del martes día 8 al sábado día 12.
No será el único. La última tanda de los autores que ha publicado la organización del salón avilesino de la historieta está formada por once creadores: siete españoles, un británico, un francés, un italiano y una venezolana: Natalia Velarde, David Morancho, Carmelo Manresa, Jef, Homs, Daniele Kong, Keko, Dan Watters, Bartolomé Seguí, Pep Brocal y Danide.
Rosenberg, que escribió “4 Kids Walk Into a Bank” —una novela gráfica que dibujó Tyler Boss y cuya versión cinematográfica está previsto que protagonice Liam Neeson—, trabaja de manera habitual en las editoriales más importantes de los Estados Unidos. Ha escrito aventuras para personajes y colecciones como “X-Men”, “The Punisher”, “Batman”, “Joker”, “Hawkeye”, “Spawn” y hasta “Star Wars”. La crítica le considera como uno de los autores con mayor proyección internacional del momento y es uno de los importantes de este año.
Bartolomé Seguí, que tiene el Premio Nacional de Cómic de 2009, también estará en Avilés. Es el creador de “Las serpientes ciegas”, junto a Felipe Hernández Cava. También sobresalen “Historias del barrio”, “Las oscuras manos del olvido” y sus adaptaciones de Pepe Carvalho.
En el otro lado de la balanza están Natalia Velarde, que es dibujante, guionista e ilustradora afincada en Madrid desde 2005 y que debutó el año pasado con “Encías quemadas”, un libro que se llevó el premio “Lorna”, que se entrega en el festival Celsius; y el italiano Daniele Kong, el autor de “Animales a la fuga”, una obra publicada originalmente en Italia en 2024 y que ha salido este pasado mayo en España. Fue finalista del premio "Strega".
Homs, Keko y Bartolomé Seguí son tres de los doce autores que van a celebrar su carrera en Avilés. Los tres ya conocen la ciudad, aunque hace años que no habían vuelto.
Los doce actuales se suman a los que LA NUEVA ESPAÑA había desvelado a comienzos de agosto: Scott Kolins, Stipan Morian, Rob Williams, Raquel Gu, Declan Shalvey, Juni Ba, Joaquín López Cruces y Ana Oncina.
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