Avilés ensaya su gran semana de música de cámara

El festival «AvilEsmúsica», que dirige el violonchelista avilesino Gabriel Ureña, llega a su tercera edición. Toda esta semana —desde mañana, lunes, hasta el sábado próximo— Avilés sonará mejor gracias al talento de los violinistas Andrey Baranov, Clémence de Forceville, Jesús Reina, Darlin Dyle y Yuri Pisarevskiy; los violistas Florian Peelman y Rumen Cvetkov; los violonchelistas Alexey Zhilin, Alexander Osokin y Gabriel Ureña; la pianista Natalia Kuchaeva; el clarinetista Iván Cuervo, y el oboísta Lucas Macías. Serán seis conciertos repartidos entre el palacio de Camposagrado y el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés.

«La idea que teníamos cuando empezamos es que el festival tenía que ser un proyecto de largo recorrido; o sea, nuestra intención era no quedarnos ni en una, ni en dos, ni en tres ediciones. Y ya estamos en la tercera», señala el director artístico del encuentro, que este año se reubica en el calendario veraniego de actividades (pasa de julio a septiembre).

Ureña explica que el festival nace, sobre todo, del agradecimiento: «En Avilés fue donde empecé mis estudios y no se me ocurría un sitio mejor para un encuentro como este, porque podría tocar para mi gente, porque podría traer a estos grandes intérpretes y porque, a fin de cuentas, ellos podrían conocer cuáles son mis raíces y de dónde vengo».

El violonchelista destaca la lista de músicos que se acercan a Avilés para tocar por primera vez. «Muchos no habían venido nunca», asegura. Menciona a Andrey Baranov y Clémence de Forceville, pero también al oboísta Lucas Macías. «La otra novedad son las obras en su conjunto: nunca se han tocado en el festival», añadió.

La organización está recibiendo ahora a los músicos que participarán en la fiesta de cámara que se desarrollará estos días en Avilés. «Preparamos los programas finales en función de los repertorios que más suelen interpretar los músicos. Luego también combinamos un poco lo que la gente puede querer escuchar y las ubicaciones: no es lo mismo tocar en el auditorio que en Camposagrado».

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Las entradas para el concierto inaugural, el del lunes, ya están agotadas. «Para el del martes quedan diez entradas», advierte. Este sábado ya estaban casi todos los músicos en sus puestos. «Nos faltan dos», señaló Ureña, quien anunció que hoy mismo comienzan los ensayos. Seis conciertos cuyas entradas vuelan y que pueden adquirirse a través de www.avilesmusica.es