La Banda de Música despide San Agustín a ritmo de pasodoble y banda sonora: "La música nos alegra el alma"

La Banda de Música de Avilés puso este domingo el broche de oro a las fiestas de San Agustín. Lo hizo en una plaza de España llena hasta la bandera y a ritmo de pasodoble, melodías latinas o bandas sonoras. "La música nos alegra el alma", celebró el público del recital que puso punto y final a nueve días de festejos.

A las cinco y media, cuando aún faltaba una hora para el inicio del recital, los músicos tomaban posiciones en El Parche. Los instrumentos afinaban. Comenzaban a sonar las primeras notas del calentamiento. «Llevamos varios meses de ensayo para preparar el repertorio. Además, contamos con un nuevo director desde hace unos meses», explicaba Emma Zuazua, quien lleva tres años con la banda tras pasar por otras formaciones y estudiar en el Conservatorio de Gijón. "Queremos que la gente disfrute y baile. Que nos descubran y que nos vayan a ver a otros sitios", afirmó la intérprete, mientras saca de su estuche un fliscorno, un instrumento que muchos confunden con una trompeta.

A su lado, está su compañero de banda, Pablo Martínez, quien sacó un clarinete de su funda, y un poco más allá Sergio Falcón, con un bajo eléctrico, un instrumento que no se ve habitualmente en este tipo de formaciones. «Tenemos un repertorio que poco a poco vamos renovando e incorporando temas nuevos. Trabajamos con quince piezas sobre nuestro repertorio; al final, de vez en cuando vamos quitando antiguas, metiendo nuevas... hacemos un poco de diálogo con la Banda: qué es lo que más les apetece tocar, qué artistas les gustan y, un poquitín, tratar de estar todos contentos y que el público también lo esté para crear un buen ambiente», razonó el músico, que cambió el violochelo por el bajo eléctrico. "Hoy vamos a darle al público canciones para bailar", advertía.

Y por allí anda Pablo Camblor, la batuta de la Banda desde este año, ante su debut en San Agustín. Aparece por El Parche cargado de botellas de agua para sus músicos. "Es todo una aventura organizar un concierto así", confesaba entre risas este el director, "fichado" de la Banda de Música de Pola de Siero. "Entre las vacaciones y que la gente también tenía ganas de fiesta fue complicado cuadrar horarios para ensayar, pero lo conseguimos", afirmó conforme, mientras daba las últimas indicaciones a sus músicos.

Ya es la hora del concierto y el público, expectante, llena la plaza. "Conocemos la Banda desde hace muchos años y siempre nos hace ilusión verles tocar", afirmó el matrimonio avilesino formado por Ángeles Freije y Agustín Rey, cuyo hijo fue en su día integrante de la agrupación musical. "Me aficioné a la música con él, y ahora la música clásica me gusta todavía más que antes", aseguró él.

Sentadas en primera fila en una de las mesas de las terrazas se encuentran las tres amigas avilesinas María Flor Álvarez, Carmen Collazo y Elsa Vega, quienes decidieron aparecer pronto en la plaza para hacerse con un hueco y así poder disfrutar del concierto sentadas, aunque no dudan en levantarse en algún momento. "La banda es muy buena. Tocan en los parques y en las fiestas y da gusto verlos", coincidió el trío, ansioso por ponerse a bailar.

Tras un par de pasodobles, la Banda ya se ha metido al público en el bolsillo. Camblor da protagonismo a sus músicos, que se llevan una cerrada ovación del auditorio al aire libre. En ese momento el director se gira y dedica el próximo tema "a una persona muy importante para nosotros". "A Vicente, que nos acompaña todos los días en los ensayos y que cumple 65 años", expresó antes de pedir un "cumpleaños feliz" para el colaborador de la institución, que el público entonó gustoso. Luego siguen sonando "Qué bello es vivir", "Havana", "Suspiros de España"... y el público canta, toca las palmas y baila para despedir las fiestas de San Agustín.