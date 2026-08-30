Las cicerone que dan a conocer los encantos de Avilés: "Es mucho más que una ciudad industrial"

"Avilés es más que industria". Parece un eslogan promocional de la ciudad, pero no: es lo que repiten visitantes y guías turísticos verano tras verano. Aunque fue la gran manufactura la que hizo crecer y dio relevancia nacional a la ciudad, el rico patrimonio o la gastronomía han convertido a la villa del adelantado en uno de los destinos de moda de la cornisa cantábrica. "Hay mucha historia detrás de esta ciudad", destaca Carla Castro, guía turística de Vantur, una de las empresas asturianas que organiza "free tours", quien da fe del buen regusto que deja la villa del adelantado entre los visitantes, que "cada año son más".

Tal y como explican los profesionales del sector, la actividad turística en Avilés se concentra especialmente durante los meses de verano, y más concretamente entre la segunda quincena de julio, agosto y la primera semana de septiembre. Ana González, otra guía turística que presta sus servicios en Avilés, asegura que esta temporada estival la presencia de visitantes es palpable. "Está yendo en la línea del año pasado. Hay bastante turista", matiza González.

Turistas en Avilés / Mara Villamuza

Los guías turísticos coinciden en señalar que esta tendencia alcista se ha acentuado en los últimos seis años. "Después de la pandemia es cuando se nota más el turismo, y se nota bastante", señala González, que esta misma semana realizó dos visitas diarias guiadas, por la mañana y otra por la tarde, por la ciudad. Sus recorridos turísticos parten del Parque del Muelle, donde empiezan la mayoría de "tours", dada su cercanía a la estación, y concluyen en la zona del Ayuntamiento tras atravesar los principales puntos de interés de la localidad, como Sabugo, el parque Ferrera o calles como Galiana. En cuanto al número de participantes, las profesionales establecen una horquilla de "entre 30 y 55" personas.

Además del clásico "free tour", en Avilés también se ofertan otra serie de actividades para descubrir la ciudad. En Vantour han puesto en marcha visitas nocturnas para dar a conocer "los misterios de la ciudad". El recorrido, de una hora de duración, comienza a las 21.15 horas y ofrece otra perspectiva de Avilés, ligada a sus historias y leyendas. Con ello se busca ofrecer al turista la máxima programación con la que recorrer Avilés desde un punto de vista diferente.

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Sobre la procedencia de los participantes en estos tours, las guías reseñan que aunque el turismo nacional sigue siendo el predominante, detectan un importante incremento en la presencia de turistas llegados de otros países. Predominan los europeos, pero, dicen, se nota un "boom" desde países de Latinoamérica, como Argentina, México y Colombia. Todos ellos, coinciden, se van con un gran regusto de Avilés tras conocer sus encantos de su mano: "Les permite ver y conocer cosas que de otra manera no visitarían". Lo dicho, Avilés es mucho más que industria.