Corvera, el concejo de la comarca de Avilés más suculento para los extranjeros que compran piso (especialmente para los de este país de Europa del Este)

En Asturias, casi nueve de cada diez compradores de vivienda en los últimos doce meses eran españoles. En concreto, los ciudadanos extranjeros representaron el 11,66% del total, con los ucranianos como la nacionalidad foránea más habitual. Esta circunstancia —el peso de las compraventas cerradas por extranjeros— sobresale especialmente en Corvera. Es el municipio de la comarca de Avilés con el porcentaje más elevado de transacciones inmobiliarias protagonizadas por ciudadanos no españoles: el 17,26% del total, fundamentalmente ucranianos.

En este apartado, Avilés sigue a Corvera: el 12,16% de los compradores de vivienda son extranjeros, un porcentaje ligeramente superior a la media del Principado. La lista la completan Illas, con un 11,66%; Castrillón, con un 9,09%; Soto del Barco, con un 5,19%, y Gozón, con un 4,32%. Este último porcentaje es un 63% inferior al registrado en el conjunto de Asturias.

El podio de nacionalidades extranjeras que eligen Asturias para comprar vivienda lo conforman Ucrania, Italia y Rumanía. Los compradores de la comarca de Avilés, sin embargo, presentan procedencias más diversas. En Soto del Barco sobresalen estadounidenses (40%) y canadienses, que contabiliza un 20% de las operaciones protagonizadas por extranjeros. En Castrillón, los norteamericanos concentraron más del 22% de las compras realizadas por ciudadanos de otros países.

En Avilés, la lista de compradores extranjeros la lideran los ucranianos: dos de cada diez operaciones firmadas por foráneos procede del este de Europa. Lo mismo sucede en Corvera. En Gozón, por el contrario, destacan los norteamericanos. Los datos de Illas se aproximan a los del conjunto de Asturias, con Ucrania, Italia y Rumanía como principales orígenes. Esto, teniendo en cuenta de que el número de operaciones es mucho menor. El concejo cuenta, según el Instituto Nacional de Estadística, con 1.048 habitantes.

Todos estos datos proceden del Portal Estadístico del Notariado, una herramienta gratuita gestionada por el Centro Tecnológico del Notariado, el brazo tecnológico del Consejo General del Notariado. Su director, Alberto Martínez Lacambra, presentó esta semana la renovación del portal durante la recta final de los cursos de La Granda. Dijo, por ejemplo, que la suya era “la base de datos más completa de la vivienda en España”. Y fue más allá: “Están todos los datos de este tipo de operaciones”. La recopilación de esta información sirve también, explicó también, como medida preventiva al “blanqueo de capitales”.

El precio del metro cuadrado

Del análisis del Portal Estadístico del Notariado se deduce que Gozón lidera los precios de la vivienda en la comarca de Avilés: presenta el metro cuadrado más caro y, además, exige el mayor esfuerzo económico. En el extremo contrario se encuentra Corvera, donde las viviendas son más asequibles.

Gozón y Castrillón son los dos concejos con el precio de la vivienda más elevado, muy por encima de la media asturiana, situada en 1.402 euros por metro cuadrado. En Gozón, el precio alcanza los 1.884 euros por metro cuadrado, mientras que en Castrillón se sitúa en 1.828 euros. Avilés registra 1.350 euros por metro cuadrado, ligeramente por debajo del promedio regional, y Corvera, 1.093 euros.

Avilés, el municipio más poblado de la comarca, domina ampliamente el mercado de la vivienda con 1.119 compraventas. La cifra supera en 377 operaciones —un 50,8% más— la suma de las contabilizadas en Castrillón, Corvera, Gozón, Soto del Barco e Illas, que alcanzan conjuntamente las 742.

Como referencia exterior a la comarca, Oviedo contabiliza 3.529 compraventas, mientras que el conjunto de Asturias alcanza las 16.785.

El mayor esfuerzo económico

La compra de una vivienda representa 4,79 años de renta media en Gozón, el valor más elevado de la comarca. Le sigue Castrillón, con 4,55 años. Ambos registros superan el promedio asturiano, situado en 3,56 años.

Soto del Barco alcanza los 3,62 años e Illas, los 3,56, justo lo mismo que el conjunto del Principado. Los niveles más reducidos corresponden a Avilés, con 2,8 años, y Corvera, con 2,58.

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Así, Corvera presenta el mercado más asequible de la comarca y, a la vez, un peso notable de operaciones inmobiliarias protagonizadas por compradores extranjeros.