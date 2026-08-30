Eduardo Cimadevilla, director del Centro Nebrija de Avilés: “Nebrija quiere ser motor de atracción de talento, innovación y empleabilidad para Avilés”

Eduardo Cimadevilla Fernández-Pola es asturiano de raíces llaniscas y ahora también por vocación profesional. Desde el pasado junio, el doctor Cimadevilla ha asumido el cargo de director del Centro Nebrija en Avilés, que afronta con el objetivo de potenciar el desarrollo estratégico del centro en Avilés, con un perfil que equilibra una sólida solvencia en la gestión universitaria con un profundo compromiso humano hacia su tierra. Doctor en Ciencias de la Salud, especializado en el entrenamiento de alta intensidad, su formación académica es de carácter multidisciplinar, pues es diplomado en Enfermería y en Fisioterapia, y cuenta con másteres universitarios en Fisioterapia Osteopática, Fisioterapia Instrumental y en Fisioterapia Deportiva y Readaptación de Lesión. Asimismo, es experto en Ecografía y Fisioterapia Invasiva, disciplinas clave para la innovación terapéutica actual. Tras 19 años en Madrid, donde consolidó su experiencia profesional, afronta ahora el regreso a Asturias. Antes de su llegada a Avilés, desempeñó cargos de responsabilidad en la Universidad Camilo José Cela, como director del grado en Fisioterapia y secretario académico de la Facultad de Salud. Su visión global se completa con su labor docente internacional en instituciones como la Saint Louis University (EE. UU.) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (República Dominicana).

¿Con qué misión llegan a Avilés para este próximo curso?

Llegamos a Avilés con la misión de contribuir a transformar el ecosistema educativo y social de la región y de convertir al Centro Universitario Nebrija Avilés en un motor de atracción de talento, innovación y empleabilidad. Nuestra llegada quiere dar respuesta a necesidades reales del tejido sanitario, social y empresarial de Asturias, ofreciendo una formación universitaria muy vinculada a la realidad profesional y a las necesidades del entorno. Queremos que la Universidad no sea únicamente un lugar donde estudiar, sino un agente activo de la ciudad, capaz de generar nuevas oportunidades, atraer estudiantes y profesionales y contribuir al desarrollo de Avilés y del conjunto de Asturias.

¿Cuántos alumnos inaugurarán finalmente el curso? ¿Han quedado en lista de espera?

Contaremos con más de 90 estudiantes, 60 del Grado en Enfermería y unos 30 de los programas de español para extranjeros. La acogida del Grado en Enfermería ha sido extraordinaria y hemos completado las plazas ofertadas para este primer curso, quedando candidatos en lista de espera. Para nosotros supone una enorme satisfacción, pero también una enorme responsabilidad. Mantenemos conscientemente un número de plazas reducido para garantizar la máxima calidad docente, una atención personalizada y el acceso de nuestros estudiantes a unas prácticas clínicas de primer nivel. El modelo de la Universidad Nebrija apuesta por la excelencia académica y prioriza la experiencia formativa del estudiante frente a un crecimiento basado únicamente en el volumen. Seguimos gestionando la lista de espera con el máximo rigor y respeto hacia los candidatos, por si se produjera alguna vacante de última hora.

¿Cuál es el objetivo para el estreno del Centro Universitario Nebrija Avilés este próximo septiembre?

Nuestro primer objetivo es asentar el modelo educativo de Nebrija en Asturias. La exigencia académica, la atención personalizada en grupos reducidos y una inmersión práctica vinculada desde el inicio al mundo profesional son las piezas clave que vertebran nuestra hoja de ruta. Queremos que nuestros estudiantes tengan desde el primer día contacto con profesionales en activo, con el entorno sanitario y con la realidad social y empresarial de Asturias. Y queremos que el centro sea también un espacio abierto a la ciudad. Nuestra aspiración es que Nebrija forme parte de la vida de Avilés y que la ciudad perciba el centro como un proyecto propio, capaz de generar actividad, conocimiento, colaboración y nuevas oportunidades.

¿Se consideran competencia de la Universidad pública?

-Somos una alternativa dentro del mapa académico y social asturiano. Desde el primer momento, este proyecto nace desde el respeto y la admiración hacia una institución centenaria como la Universidad de Oviedo. No venimos a rivalizar con la universidad pública, sino a ampliar las opciones disponibles para los estudiantes y las familias. Queremos contribuir a que los jóvenes asturianos puedan encontrar en su propia comunidad diferentes modelos universitarios que respondan a sus expectativas y necesidades. Cuanto más rica, variada y de calidad sea la oferta académica de Asturias, mayor será la capacidad de la región para retener talento y, sobre todo, para atraerlo.

¿Qué implica que las otras universidades privadas que llegarán a Asturias también lo hagan con grados de Ciencias de la Salud?

Demuestra una realidad evidente: existe una necesidad creciente de profesionales sanitarios cualificados, no solo en Asturias, sino en el conjunto del país. Que diferentes proyectos universitarios hayan puesto su mirada en Asturias confirma el interés que existe por desarrollar formación vinculada a las Ciencias de la Salud y puede representar una gran oportunidad para la región. Para Asturias puede ser una oportunidad para consolidarse como un polo de formación sanitaria capaz de atraer estudiantes, generar talento y favorecer posteriormente la incorporación de profesionales cualificados al sistema sanitario y sociosanitario. Para el Centro Universitario Nebrija Avilés esto no cambia nuestro rumbo.

¿Temen que se sature el mercado o se genere un exceso de oferta formativa?

-Los indicadores demográficos y las necesidades del sistema sanitario apuntan más hacia la necesidad de incrementar y renovar las plantillas profesionales que hacia una situación de exceso de profesionales. Estamos ante un sector condicionado por el envejecimiento de la población, la creciente complejidad de los cuidados y el relevo generacional de los profesionales sanitarios. Mantenemos deliberadamente un número reducido y riguroso de plazas ofertadas. Esto nos permite el acceso a centros de prácticas sanitarias de primer nivel y una formación altamente personalizada. En un mercado laboral amplio y exigente, la diferencia no la marca únicamente el volumen de oferta formativa, sino la calidad de los profesionales que las universidades son capaces de formar. Ese es precisamente nuestro compromiso en Avilés.

Como conocedor del ámbito de Ciencias de la Salud, ¿considera que es una formación con demanda al alza?

Sin duda. No es únicamente una percepción, sino una realidad vinculada a la evolución demográfica y sanitaria. Nos encontramos ante un importante reto de relevo generacional, debido a las jubilaciones de profesionales sanitarios que será necesario sustituir en los próximos años. Y está evolucionando el propio modelo asistencial. La salud ya no se concibe exclusivamente desde la curación de la enfermedad, sino desde una perspectiva mucho más integral, basada en la prevención, la promoción de la salud, el cuidado, la humanización y la personalización de la asistencia.

El nuevo Grado de Enfermería de Avilés permitirá atender la demanda del sector sanitario actual. ¿Cree que tiene techo o que continuará varios años más al alza?

La incorporación del grado en Enfermería a la oferta universitaria de Avilés contribuirá a generar nuevos profesionales cualificados y a reforzar, a medio plazo, el talento disponible para el sistema sanitario y sociosanitario de Asturias. Pero no debemos plantearlo únicamente como una respuesta a una necesidad puntual. El grado de Enfermería de Nebrija en Avilés nace con una vocación de permanencia. Queremos formar profesionales excelentes que puedan desarrollar su carrera en Asturias y contribuir a mejorar la atención sanitaria y sociosanitaria de la región.

¿Están resueltas las necesidades de alojamiento residencial para los alumnos de este primer curso?

Sí. Una parte importante procede de Avilés y de municipios de su entorno y, por tanto, reside en su domicilio habitual. Para aquellos estudiantes que proceden de otras localidades o de fuera de Asturias, el centro ha puesto en marcha un servicio de orientación que facilita la búsqueda y gestión de las diferentes opciones residenciales disponibles en Avilés. Además, seguimos trabajando en ampliar progresivamente la infraestructura de Nebrija en la ciudad. Uno de los proyectos previstos es la puesta en marcha de una residencia universitaria, que permitirá ampliar las opciones de alojamiento para estudiantes nacionales e internacionales.

El presidente del Consejo Rector de Nebrija defendía en una entrevista en este diario que en la Universidad de Oviedo se había visto con buenos ojos su proyecto en Avilés, donde la universidad pública consideraba que era también un buen espacio para desarrollarse. ¿Coincide en que Avilés saldrá beneficiada de su estreno como ciudad universitaria?

Plenamente. Que desde la Universidad de Oviedo se haya percibido positivamente el proyecto es, en nuestra opinión, una muestra de que Avilés tiene una oportunidad real para consolidarse como ciudad universitaria. La llegada de Nebrija supone un impacto que va más allá de las aulas. Una comunidad universitaria genera actividad cultural, social y económica, atrae estudiantes y profesionales y crea nuevas relaciones entre instituciones, empresas, centros sanitarios y organizaciones sociales. Además, Avilés cuenta con un elemento diferencial: la posibilidad de desarrollar el proyecto universitario en edificios históricos situados en el corazón de la ciudad. Esto permite integrar la actividad universitaria en la propia vida urbana y contribuir a poner en valor el patrimonio de Avilés. Queremos que los estudiantes vivan la ciudad y que la ciudad viva la Universidad. Avilés no solo gana un nuevo centro educativo; gana una nueva oportunidad para proyectarse como ciudad universitaria, atraer talento y generar nuevos proyectos de futuro.

¿Se espera algún grado más de Ciencias de la Salud para el futuro en Avilés?

Nuestro proyecto de implantación es progresivo y queremos hacer las cosas con rigor. En este momento, nuestra prioridad absoluta es poner en marcha Enfermería, consolidar el centro y demostrar que el modelo de Nebrija puede aportar valor a Avilés y a Asturias. A partir de ahí, analizaremos las necesidades del territorio y las oportunidades que puedan surgir. Las Ciencias de la Salud forman parte de nuestra especialización y contamos con una amplia experiencia universitaria en este ámbito. Por tanto, no descartamos que en el futuro puedan incorporarse nuevas propuestas formativas, siempre que exista una necesidad real, una demanda suficiente y podamos garantizar los estándares de calidad académica y práctica que nos exigimos.

Más allá del proyecto residencial, ¿hay alguna idea más para los espacios de las naves de Balsera recientemente adquiridas por Nebrija?

Las naves de Balsera forman parte de una visión de crecimiento a medio y largo plazo de nuestra presencia en Avilés. En este momento estamos trabajando en diferentes posibilidades para esos espacios y queremos que cualquier decisión esté alineada con las necesidades del proyecto universitario y con las oportunidades que ofrece la propia ciudad. Además de posibles usos vinculados a la actividad académica y universitaria, estamos estudiando espacios que puedan favorecer la innovación, la formación práctica, la colaboración con empresas y profesionales y la generación de nuevos proyectos. No queremos anticipar proyectos hasta que estén suficientemente maduros, pero sí puedo decir que nuestra apuesta por Avilés es a largo plazo y que estas instalaciones forman parte de esa visión.

¿Prevén seguir ampliando la colaboración con empresas, tanto de la red pública como privada para las prácticas del alumnado?

La formación práctica es uno de los pilares fundamentales del grado en Enfermería y, por tanto, ha sido una de nuestras prioridades desde el inicio del proyecto. Contamos con una red de entidades sanitarias y asistenciales que permitirá a nuestros estudiantes desarrollar sus prácticas en diferentes ámbitos de atención y conocer distintas realidades profesionales. Además, seguimos trabajando para ampliar y diversificar progresivamente esta red, tanto con entidades públicas como privadas. Creemos que la colaboración entre universidad y sistema sanitario debe ser estrecha y bidireccional. Los centros sanitarios aportan a nuestros estudiantes el contacto directo con la realidad asistencial y, al mismo tiempo, la Universidad puede contribuir mediante la formación, la investigación, la innovación y la incorporación futura de nuevos profesionales. Nuestra intención es que esta colaboración no se limite exclusivamente a las prácticas. Queremos desarrollar proyectos conjuntos de investigación, formación continuada, innovación sanitaria y transferencia de conocimiento.

¿Qué esperan que aporte Nebrija a Avilés dentro de cinco años?

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Esperamos que dentro de cinco años nadie vea a Nebrija como una institución que simplemente llegó a Avilés, sino como una institución que forma parte de Avilés. Que la llegada de Nebrija no sea únicamente la apertura de un centro universitario, sino el comienzo de una nueva etapa para Avilés como ciudad universitaria.