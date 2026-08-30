La Fundación San Martín destinará 650.000 euros a ayudas al alquiler en Avilés

La Fundación San Martín destinará 650.000 euros a ayudas al alquiler, con las que se atenderá a unas 450 familias. Esa es la cantidad consignada en el próximo presupuesto de la oficina municipal de vivienda, que ascenderá a 2,78 millones de euros, de los que 2,1 se irán a un plan de actuación con el que también se financiará el programa Avilés Alquila (320.000 euros), las ayudas energéticas (340.000 euros), los subsidios de garantía energética (340.000 euros), las subvenciones a la hipoteca y los gastos de comunidad (150.000 euros) y un montante de 300.000 euros para adquirir viviendas que irán destinadas al parque municipal. Por otra parte, el programa Avilés Alquila ha cerrado los siete primeros meses del año con 65 contratos firmados, lo que eleva a 850 el total histórico. A la concejalía de Vivienda le preocupa la escasez de vivienda en La Magdalena, único barrio declarado zona tensionada.