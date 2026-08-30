Nuevas ideas para dinamizar La Magdalena: Miguel Ángel Barrio asume la presidencia vecinal

Gianluca Limatola anunció hace meses que dejaba la presidencia de la asociación vecinal de La Magdalena-El Polígono-La Grandiella. Esa cuestión motivaba la composición de una junta directiva o bien la disolución de la entidad que había comenzado a dar sus primeros pasos en 2021 de la mano del entonces presidente Manuel García. Fue entonces cuando un equipo de seis personas decidió dar el paso para afrontar una nueva etapa en el colectivo vecinal. A la cabeza de esa nueva junta estará Miguel Ángel Barrio, quién ya había formado parte de otra directiva de la asociación años atrás.

Barrio llega a la asociación de La Magdalena-El Polígono-La Grandiella con ideas y propuestas para dinamizar este enclave de Avilés. "La idea es dar vida al barrio", señala el presidente vecinal, que no dejará de lado la petición de mejoras viales y otras tareas de mantenimiento necesarias para mejorar la convivencia. Es es el caso de la solicitud de badenes en la calle Valdés Salas para así aminorar la velocidad de los vehículos que por allí pasan, la mejora de la iluminación de La Grandiella y el entorno de San José Artesano y el mantenimiento de las zonas verdes. Esas reivindicaciones no están reñidas con el desarrollo de actividades para "hacer barrio", con la vista puesta en "involucrar más a la gente joven" y que "la cuota que paguen los socios tenga retorno, es decir, que haya actividades en las que puedan y quieran participar", señaló Miguel Ángel Barrio.

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El nuevo presidente, que ha de ser ratificado aún por una asamblea, entiende que las fiestas en la cancha de Valdés Salas no son prioritarias y defiende, por ejemplo, la importancia de las comidas de convivencia. "El barrio es más que la cancha", indicó el dirigente vecinal, que sí avanzó que en próximas fechas ese lugar albergará el ya tradicional torneo de fútbol sala de prebenjamín a alevines. Eso no quita de la organización de actividades en otros enclaves del barrio y el desarrollo de iniciativas en el centro social, ubicado a pocos metros de la iglesia del Polígono. El espacio es reducido, apuntó Barrio, sin embargo ya tiene en cartera diversas iniciativas para los próximos meses como continuar con las actividades de yoga y gimnasia, la idea de organizar cuentacuentos infantiles y un taller de 3D para los más pequeños. Barrio destacó que la renovación del local está concedida "para habilitar uno más grande y por lo tanto para organizar más actividades", pero mientras tanto "se pueden desarrollar iniciativas en el espacio que tenemos, que es pequeño, como por ejemplo, talleres de digitalización para mayores". Otra de las ideas de Barrio es la organización de excursiones y propuestas que ayuden a dinamizar la vida en La Magdalena-El Polígono-La Grandiella "durante todo el año".