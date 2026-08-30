El PSOE tilda de "partidista" la concentración de apoyo a Ceuta
"El gobierno municipal de Avilés muestra toda su solidaridad y apoyo al pueblo de Ceuta, y pone en valor el trabajo de todas las personas, administraciones, cuerpos de seguridad, instituciones, organizaciones humanitarias y entidades sociales están llevando a cabo para recuperar la normalidad y atender las necesidades de la población". Pero, pese a ello, no apoyarán la concentración convocada en toda España el próximo 2 de septiembre por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Y esto es así porque el ejecutivo avilesino considera que la convocatoria fue "una decisión unilateral" de la presidenta de la agrupación. "Es una muestra más de cómo el PP utiliza la FEMP de manera partidista", censura, al tiempo que rechazan las acusaciones de veto emitidas por la portavoz municipal popular, Esther Llamazares, a esta renuncia.
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