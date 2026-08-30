La última verbena de San Agustín, en Avilés, solo para valientes

Parecía que la de anoche, la última verbena de San Agustín, iba a ser solo para valientes. La lluvia de última hora de la tarde amenazaba con torpedear el show de Dani Parrondo "The GOAT"·, pero finalmente las ganas de fiesta pudieron con cualquier otro imprevisto, y fueron centenares los que disfrutaron de un show que estaba previsto que se alargase hasta altas horas en La Exposición.

"A pesar de la lluvia vinimos porque no nos lo queríamos perder. Nos encanta y siempre que salimos y Dani canta es un espectáculo. Llevo siguiéndole desde su época con la orquesta "Tekila", y cuatro gotas no me iban a impedir venir a verlo", aseguraba Alejandra Vega, una de las fieles del autoproclamado "The GOAT" (acrónimo en inglés de "el mejor de todos los tiempos", que forma la palabra cabra, en su traducción al español).

Como ella estaba David Menéndez. "Cómo iba a venir a verlo. No nos perdemos una y no nos lo íbamos a perder", aseguró. "Está muy guay, nos gusta el ambiente", afirmaba a su lado Wise Álvarez.

Solo unos instantes después el DJ Ethan Meré, DJ residente de la mítica sala ovetense Tribeka, comenzaba a subir los decibelios en la Exposición. "Siempre es un show espectacular, con mucha animación y engancha al público. Es todo un festival", resaltó Víctor Vallina, otro de los valientes que no se dejó amedrentar por las condiciones meteorológicas.

"Vengo desde Almería y es la primera vez que lo veo, pero tengo ganas, porque unos amigos nos han dicho que es muy bueno", aseguró Luis Fuente, otro de los presentes, como Conchi Menéndez, que acudió a acompañar a su nieto: "Solo sabemos de él lo que nos cuenta".

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Estaba previsto que el show de Parrondo se prolongase durante seis horas en la que fue la última verbena de San Agustín. Hoy será la última jornada de los festejos. A las 12.00 horas abrirá sus puertas el mercado medieval, mientras que los caballitos comenzarán a girar en La Exposición y el parque del Muelle a las 17.00 horas. El espacio gastro de La Exposición comenzará a servir bebidas a las 19.30, mientras que la nota musical de la jornada la pondrá la Banda de Música con una actuación en la plaza de España a las 18.30 horas.