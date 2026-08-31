Las asociaciones de vecinos de Avilés ponen deberes al Ayuntamiento: mejoras en la seguridad vial, iluminación y transporte público, lo más demandado

Desde mejoras en las conexiones a través del transporte público hasta peticiones para el mantenimiento general de calles, acercas y alumbrado. La llegada del mes de septiembre lleva aparejada el comienzo del nuevo curso político, uno marcado en rojo por todos los grupos municipales por el gran examen que supondrán las elecciones de mayo. Por ello, los presidentes de las asociaciones vecinales le ponen deberes al Ayuntamiento de Avilés de cara a un año que promete ser clave para el futuro de la ciudad.

Alejandra Ferrero, de la asociación de vecinos del Alto del Vidriero, pone el foco en “la problemática que ocasiona el solar que quedó abierto tras las obras acometidas en el Alto del Vidriero en 2024 enfrente de la escuela”. “En este solar quedaron materiales tan tóxicos como el fibrocemento acumulado, bajo aproximadamente 1.000 metros cúbicos de escombros allí depositados, elevados sobre el terreno, y por eso vierte agua a la calle cuando llueve”, señala la avilesina, que lamenta que, a pesar de comunicarle esta situación al Ayuntamiento en una reunión, “cuatro meses después seguimos sin solución y sin una contestación a las reiteradas llamadas que le ha realizado esta asociación”. Además, este problema, advierte, se hizo visible con la tormenta que el pasado jueves inundó la ciudad.

El centro de salud de La Carriona / R. S.

El Alto del Vidriero reclama una solución

Poenr al día el área recreativa del fondo de Valliniello es la principal crítica por parte de Alberto Velasco, presidente vecinal. Desde hace meses, la zona está precintada por culpa de unos árboles caídos. Además, según explica Velasco, “falta que pongan alumbrado en los caminos de acceso a las paradas de autobús, que amplíen los horarios del autobús del fondo, que haya marcas viales en la cruciada y que habiliten el paso al PEPA por la zona de Urbaser”. El líder vecinal destaca, además, la necesidad de mantener en condiciones el cinturón verde medioambiental y reforzar la iluminación pública de la zona de acceso al Niemeyer. “Son pequeñas actuaciones para que Valliniello tenga las mismas garantías de seguridad y habitabilidad que el resto de Avilés”, señala.

En La Carriona lamentan que aún no se haya solucionado una queja que llevan tiempo realizando al Ayuntamiento de Avilés. El centro de salud, cuya gestión depende del Principado, lleva años sin pediatra, algo que choca con la cantidad de niños que se ven por sus calles. El especialista más cercano está en La Magdalena y los residentes denuncian que, para colmo, no hay línea directa de transporte público al centro de salud de Valdés Salas, algo que sí creen debería resolver el ejecutivo municipal. Por ello, desde el barrio piden al Consistorio que presione a Salud que se “fiche” a un pediatra para la zona y que se mejoren las conexiones para acudir al centro de salud de La Magdalena y al Hospital San Agustín.

Una calle del Alto del Vidriero / Mara Villamuza

Pediatra y transporte para La Carriona

Miguel Ángel Barrio ha cogido el testigo de Gianluca Limatola como dirigente vecinal de La Magdalena. El avilesino pone como deberes al Ayuntamiento de Avilés “mejorar el alumbrado de La Grandiella, así como en el entorno de San José Obrero”, además de pedir una mejora en materia de seguridad vial en la calle Valdés Salas, en la zona de la cancha deportiva, “con medidas reductoras de velocidad”.

“Llevamos varios años pidiendo dotar de calefacción el auditorio y, además, el ascensor lleva más de un año sin funcionar, a pesar de que ya se aprobó en pleno su sustitución con partida presupuestaria incluida”, señala Antonio Gil, líder vecinal de Versalles. El presidente de la asociación de residentes también pide “habilitar un espacio sin uso en el exterior del polideportivo para convertirlo en una cancha similar a la que hay en La Magdalena, para que los jóvenes puedan darle utilidad y tener un espacio para hacer deporte”. “Hace un mes que la visera del espacio entre el polideportivo y el centro cívico está vallada por el desprendimiento de un trozo de la estructura. En septiembre empezamos con las numerosas actividades y sería necesario que ya estuviera reparada”, sentencia.

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Versalles pide mejoras en el centro cívico

En Jardín de Cantos, Sergio Sanzo, presidente vecinal, pide que “la inversión no decaiga y se mantenga para los próximos retos que tiene el barrio”. Tras solucionar peticiones como una marquesina en dirección Salinas y la renovación de los parques infantiles, esto último en ejecución, el avilesino pone el foco en el derrumbe del antiguo centro social, donde sugiere crear “una zona de aparcamiento temporal para aliviar la situación actual en tanto en cuanto tenemos un proyecto definitivo para esa parcela”. Además, insta al Ayuntamiento a presionar “a la Sareb para que limpie y mantenga todas las parcelas que posee en la zona y, por otro lado, al organismo encargado de la ejecución de la construcción de los nuevos pisos de la calle La Xana, porque desalojaron unas chabolas en las parcelas en las que se va a edificar”.