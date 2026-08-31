Avilés abre un espacio para que los jóvenes cuestionen los modelos tradicionales de masculinidad y exploren nuevas formas de relacionarse

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Avilés pondrá en marcha el próximo 7 de septiembre el proyecto "Fuera de Guión", un ciclo dirigido a hombres de entre 14 y 30 años que pretende generar un espacio de conversación y creación colectiva en torno a las masculinidades. La iniciativa busca que los participantes puedan compartir experiencias, cuestionar los mandatos heredados y explorar otras maneras de relacionarse consigo mismos y con los demás.

La propuesta se aleja de las clases magistrales y apuesta por dinámicas participativas, debates y herramientas creativas. El objetivo es construir un proceso en el que tengan cabida diferentes puntos de vista y en el que la creación sirva como herramienta para pensar, dialogar y construir comunidad. El programa parte además de la idea de que los actuales modelos de masculinidad se encuentran en un proceso de transformación.

El trabajo desarrollado durante las sesiones desembocará en la creación de un fanzine colectivo que recogerá textos, ilustraciones, fotografías, collages, poemas y reflexiones surgidas de los encuentros. La publicación pretende convertirse en una memoria de la experiencia y permitir que las conversaciones y aportaciones de los participantes puedan trascender el propio taller.

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Los encuentros se celebrarán los lunes y viernes de septiembre, a las 17.00 horas, en el edificio Fuero, con sesiones de entre dos y cuatro horas en función de la fase de creación. El taller está financiado con cargo al Plan Corresponsables para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y se desarrolla en colaboración con el Servicio de Igualdad. Los interesados pueden contactar con Espacio Joven Avilés a través de sus redes sociales o en el teléfono 659 764 179; aunque se recomienda inscribirse previamente, también será posible incorporarse directamente a alguna de las sesiones.