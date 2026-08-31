Avilés busca la imagen del próximo 8M con sus concursos de carteles y fotografía, dotados con 1.400 euros en premios

El Ayuntamiento de Avilés ha convocado una nueva edición de sus concursos de carteles y fotografía con motivo del Día Internacional de las Mujeres, dos certámenes que cumplen ya 28 ediciones y que mantendrán abierto el plazo de presentación de trabajos hasta el próximo 30 de octubre. Las propuestas deberán tramitarse a través de la Sede Electrónica municipal.

El concurso de carteles está abierto a personas mayores de 18 años con nacionalidad española o residencia en España. La obra mejor valorada recibirá 900 euros y se convertirá en la imagen oficial del 8M de 2027 en Avilés. Cada participante podrá presentar un único proyecto, que deberá ser original e inédito y estar relacionado con la conmemoración del 8 de marzo.

Entre los criterios que tendrá en cuenta el jurado figuran la originalidad, la calidad técnica y artística y la trascendencia social. Los diseños deberán presentarse sin firma, medir 50 por 70 centímetros e incluir la leyenda "8 de marzo Día Internacional de las Mujeres" o un lema vinculado a esta jornada. Tampoco podrán aparecer imágenes identificables con marcas corporativas.

Las fotos como alternativa

El certamen de fotografía, por su parte, está dirigido exclusivamente a mujeres mayores de edad y cuenta con un premio de 500 euros. Cada autora podrá presentar un máximo de cinco fotografías en blanco y negro y otras cinco en color, siempre originales e inéditas. No se admitirán composiciones realizadas a partir de varias imágenes ni trabajos que incorporen efectos digitales.

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La convocatoria excluye en ambos casos a quienes hayan resultado premiados en las dos ediciones anteriores, así como al personal vinculado a la Concejalía de Igualdad y a los miembros del jurado. En la edición de este año, el cartel ganador fue "Imparables", de Luis Ángel Argote Martín, mientras que el premio de fotografía recayó en Mª Fernanda León Mora por la obra "Manos que sostienen".