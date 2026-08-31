Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Avilés busca la imagen del próximo 8M con sus concursos de carteles y fotografía, dotados con 1.400 euros en premios

Igualdad abre hasta el 30 de octubre el plazo para presentar obras originales, con una convocatoria artística que alcanza su vigésimo octava edición

Una jornada feminista por el 8M en Avilés.

Una jornada feminista por el 8M en Avilés. / Mara Villamuza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pelayo Méndez

Avilés

El Ayuntamiento de Avilés ha convocado una nueva edición de sus concursos de carteles y fotografía con motivo del Día Internacional de las Mujeres, dos certámenes que cumplen ya 28 ediciones y que mantendrán abierto el plazo de presentación de trabajos hasta el próximo 30 de octubre. Las propuestas deberán tramitarse a través de la Sede Electrónica municipal.

El concurso de carteles está abierto a personas mayores de 18 años con nacionalidad española o residencia en España. La obra mejor valorada recibirá 900 euros y se convertirá en la imagen oficial del 8M de 2027 en Avilés. Cada participante podrá presentar un único proyecto, que deberá ser original e inédito y estar relacionado con la conmemoración del 8 de marzo.

Entre los criterios que tendrá en cuenta el jurado figuran la originalidad, la calidad técnica y artística y la trascendencia social. Los diseños deberán presentarse sin firma, medir 50 por 70 centímetros e incluir la leyenda "8 de marzo Día Internacional de las Mujeres" o un lema vinculado a esta jornada. Tampoco podrán aparecer imágenes identificables con marcas corporativas.

Las fotos como alternativa

El certamen de fotografía, por su parte, está dirigido exclusivamente a mujeres mayores de edad y cuenta con un premio de 500 euros. Cada autora podrá presentar un máximo de cinco fotografías en blanco y negro y otras cinco en color, siempre originales e inéditas. No se admitirán composiciones realizadas a partir de varias imágenes ni trabajos que incorporen efectos digitales.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Avilés

La convocatoria excluye en ambos casos a quienes hayan resultado premiados en las dos ediciones anteriores, así como al personal vinculado a la Concejalía de Igualdad y a los miembros del jurado. En la edición de este año, el cartel ganador fue "Imparables", de Luis Ángel Argote Martín, mientras que el premio de fotografía recayó en Mª Fernanda León Mora por la obra "Manos que sostienen".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manolo Taibo, avilesino, experto en accidentes de montaña: 'La prudencia como actitud está muy bien, pero si la convertimos en técnica y estrategia, entonces seremos personas más seguras
  2. José Gómez 'Joselito', de cerca
  3. Un jinete de 37 años sufre traumatismo craneoencefálico tras una caída de caballo en Gozón
  4. Agustín Hernández, peluquero: 'La de este jueves va a ser la mejor noche que va a tener Avilés en muchos años
  5. El Avilés, víctima de las fuertes lluvias que han asolado la ciudad: la inundación ha afectado al suministro eléctrico
  6. Surf y puestas de sol en el 'refugio' de Salinas: 'Tenemos unas puestas de sol espectaculares, cuando el día lo da es maravilloso y hay un ambiente muy chulo
  7. Un verano sobre ruedas: así se preparan en las grandes orquestas que animan las verbenas de San Agustín en Avilés
  8. El barrio avilesino del Nodo se defiende tras las críticas de Vox: “Somos un barrio como cualquier otro”

Avilés busca la imagen del próximo 8M con sus concursos de carteles y fotografía, dotados con 1.400 euros en premios

Avilés busca la imagen del próximo 8M con sus concursos de carteles y fotografía, dotados con 1.400 euros en premios

Los niños también tienen su espacio en las fiestas de Corvera: tres días de Pequelandia y una Folixa de los Colores

Los niños también tienen su espacio en las fiestas de Corvera: tres días de Pequelandia y una Folixa de los Colores

Avilés abre un espacio para que los jóvenes cuestionen los modelos tradicionales de masculinidad y exploren nuevas formas de relacionarse

Avilés abre un espacio para que los jóvenes cuestionen los modelos tradicionales de masculinidad y exploren nuevas formas de relacionarse

La Escuela de Artes y Oficios abre la matrícula del nuevo curso con cuatro incorporaciones a su oferta

La Escuela de Artes y Oficios abre la matrícula del nuevo curso con cuatro incorporaciones a su oferta

El gigante de la construcción abre una nueva tienda en el centro de Avilés: 175.000 euros de inversión y trece empleos

El gigante de la construcción abre una nueva tienda en el centro de Avilés: 175.000 euros de inversión y trece empleos

Joan Fontcuberta lleva al Niemeyer su reflexión sobre el futuro de la naturaleza y las imágenes

Joan Fontcuberta lleva al Niemeyer su reflexión sobre el futuro de la naturaleza y las imágenes

Vox pide celeridad para cerrar el convenio de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés tras años de bloqueo

Vox pide celeridad para cerrar el convenio de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés tras años de bloqueo

Ver para creer en la carretera Avilés-Luanco: la Guardia Civil sorprende a un menor al volante cuando estaba a punto de salirse de la carretera

Ver para creer en la carretera Avilés-Luanco: la Guardia Civil sorprende a un menor al volante cuando estaba a punto de salirse de la carretera
Tracking Pixel Contents