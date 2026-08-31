Avilés, el Iwo Jima del PP

El Partido Popular de Asturias dio el pasado sábado el pistoletazo de salida al nuevo curso político, el que finalizará en mayo con entrega de notas en forma de elecciones. Y lo hizo en Avilés, en la Casa de Cultura, en un acto en el que su presidente, Álvaro Queipo, cargó con dureza contra el gobierno local avilesino y ensalzó la labor de los suyos en el Ayuntamiento para formar "una alternativa real" frente a los socialistas. Más allá de la arenga, el acto de los populares desnuda algunas claves e incógnitas sobre el futuro del partido en la ciudad de cara a los próximos comicios.

Por un lado, hay un aspecto fundamental: la elección del escenario. Para dar inicio al cuarto curso político del ciclo electoral, el más clave, Queipo eligió el último gran bastión socialista. Hacerse con Avilés puede ser para los populares como clavar la bandera en Iwo Jima. Ya en las elecciones de 2023 estuvieron cerca de hacerlo. La lista encabezada por Esther Llamazares se quedó a menos de 1.000 votos de la de Mariví Monteserín, y el bloque de izquierdas solo aventajó en un concejal al de derechas.

La "batalla" electoral avilesina apunta a tener ese punto de psicológica, por lo que la elección del -o de la, en este caso- candidato apunta a ser crucial. Sobre la mesa, Queipo tiene, fundamentalmente, dos opciones. La línea continuista, con Esther Llamazares, la mujer que ha llevado a los populares a rozar la Alcaldía; o la presidenta local del PP, Estefanía Rodríguez, que en 2024 se puso al frente de la agrupación local tras ganar precisamente a Llamazares en unas reñidas elecciones en las que se impuso por un solo voto, y que podría aglutinar más sensibilidades entre las distintas familias del PP avilesino.

El PP no es un partido en el que guste en exceso la bicefalia, y Rodríguez, que en febrero fue incorporada por Queipo a la ejecutiva autonómica del partido, ya ha admitido abiertamente que se considera preparada para encabezar la lista de las próximas elecciones municipales. Mientras que Llamazares, que además de portavoz municipal es diputada nacional por Asturias en el Congreso, se ha mostrado siempre más reservada sobre sus intenciones y se remite "a los tiempos del partido" cuando toca hablar de su futuro en el ámbito municipal.

En su intervención del sábado, Queipo no solo habló de "fin de ciclo" en el Ayuntamiento de Avilés y tildó de "agotado y mustio" al gobierno local, sino que también ensalzó enérgicamente la labor efectuada por el grupo municipal en estos cuatro años: el presidente regional del partido destacó que fueron sus concejales quienes descubrieron la reclamación judicial de 15,3 millones de euros del socio privado del agua. "Quiero aprovechar para agradecerles la fantástica labor", aplaudió con unas palabras que, obviamente, respaldan fundamentalmente la labor encabezada por Llamazares, pero que no necesariamente tienen que ser una pista sobre la futura cabeza de lista del partido.

Mientras, en el PSOE la situación es similar. En la agrupación local, donde sí gusta la bicefalia, hay varias opciones abiertas, y todas apuntan a estar pendientes de la decisión final de Mariví Monteserín. A priori, si la Alcaldesa quiere, volverá a ser la cabeza de lista de los socialistas. En caso de que decida dar un paso a un lado, se abre un abanico de posibilidades en el que entrarían la actual concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, la de Festejos, Yolanda Alonso, el de Servicios Urbanos, Pelayo García o incluso el exconsejero de Salud durante la pandemia, Pablo Fernández.

¿Y el resto de partidos? En Vox su portavoz y última cabeza de lista, Arancha Martínez Riola, también ha mostrado públicamente su predisposición a continuar como líder de la lista municipal. Esto, unido a los buenos resultados electorales cosechados por los suyos en los dos últimos comicios, hacen pensar que salvo promoción interna, podría volver a ser la número uno.

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Más compleja es la situación en Izquierda Unida y Podemos. En primer lugar, ambas formaciones deberán decidir si vuelven a concurrir de la mano o se presentan por separado. En 2023 se presentaron bajo las siglas de Cambia Avilés, y la coalición terminó saltando por los aires en febrero de 2025, cuando la Alcaldesa retiró las competencias a los morados. Más allá de eso, sus últimos números uno, Agustín Medina (IU) y David García (Podemos) manifestaron abiertamente a comienzos de este verano, en sendas entrevistas con LA NUEVA ESPAÑA, su intención de postularse como candidatos. Si bien, su elección dependerá de procesos internos.