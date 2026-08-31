Las batas y las sábanas del mercado de los lunes de Avilés viajan por el mundo. "Aquí vendemos a todo el mundo, no hay barrera de idioma"

El mercado de los lunes no es cosa solo de avilesinos. Los vendedores ambulantes coinciden en asegurar que cada verano son más los turistas que dejan pasar por la plaza de los Hermanos Orbón. "Incluso los extranjeros", aseguran sobre una clientela con la que no hay barrera idiomática que exista: "Se les vende igual".

Carmen Toro, en su puesto / Miki López / LNE

Soraya Álvez tiene un puesto lleno de mandiles y camisetas. "A 10 euros", se lee en un cartel de colores fosforitos. "Por el verano tenemos gente de todos lados: de los alrededores, del sur...", explica mientras ordena uno de los percheros de su puesto y su hijo atiende a una clienta. "Los del sur te piden una chaqueta, ya que salen por las noches y no se esperan el clima, por lo que tienen más frío; y luego los madrileños lo que se llevan son batas de casa. En otros sitios este producto no existe, les llama la atención, y se llevan batas para toda la familia, los amigos...", relata la vendedora, que recalca: "Otra cosa no comprarán, pero batas, todas las que quieras".

Reportaje del mercado de los lunes en Avilés / Miki López / LNE

Álvez lleva más de dos décadas vendiendo los lunes en Avilés, y asegura que en todo este tiempo ha ido viendo la evolución turística de la ciudad. "Cada vez se nota que viene más gente de fuera y, sobre todo, extranjeros. Este año el que más", afirma la vendedora. "Yo no tengo ni idea ni de inglés, ni francés, ni nada, pero me desenvuelvo y yo vender, les vendo", asegura.

Susan Álvez, con su hijo / Miki López / LNE

A pocos metros, entre el barullo de una de las entradas a Hermanos Orbón Carmen, Carmen Toro vende ropa de cama en su puesto: fundas de almohada, edredones, cojines... "Este verano vino buenísimo, se notó mucha gente de fuera y bastante afluencia, más que otros años", destaca la vendedora ambulante que hace una "tournée" semanal por otros mercados de la región como Villaviciosa o Llanes. "Precisamente en Llanes es donde más extranjeros suele ir, pero aquí también se nota", señala de la clientela que busca ropa de cama en su puesto: "Vienen de Francia, Venezuela, México, pero aquí en Avilés, sobre todo son ingleses y franceses, pero también hay mucho italiano". "Está habiendo un boom de turismo en general en Asturias que ya se puede ver por la capacidad de gente que hay en restaurantes y en todo", añade Carmen Toro, que destaca que la comunidad "se está convirtiendo en uno de los destinos favoritos de veraneantes, pero sobre todo de los extranjeros".