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La Escuela de Artes y Oficios abre la matrícula del nuevo curso con cuatro incorporaciones a su oferta

Yin-Yoga, técnicas de retrato renacentista, bailoterapia y programación de páginas web se suman a una programación que alcanza los 56 grupos y refuerza la apuesta del centro por la cultura y la formación en Avilés

La fachada de la escuela de Artes y Oficios.

La fachada de la escuela de Artes y Oficios. / Miki López

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P. M.

Avilés

La Escuela de Artes y Oficios de Avilés abrirá este martes, 1 de septiembre, un nuevo periodo de matrícula para el curso 2026-2027, en el que ofertará un total de 27 actividades repartidas en 56 grupos. La programación, aprobada por el Consejo Gestor del centro, abarca las áreas de Plástica, Artesanía, Mantenimiento de la Salud, Música, Administrativa y Comunicación.

Entre las principales novedades del nuevo curso figura el Yin-Yoga, una práctica basada en posturas suaves y prolongadas que busca favorecer la flexibilidad, aliviar tensiones y reducir el estrés. También se incorpora Técnicas de Retrato Clásico Renacentista, una propuesta que permitirá acercarse a procedimientos empleados durante el Renacimiento y el Barroco, como la grisalla, las veladuras y los claroscuros.

La oferta se completa con el estreno de Bailoterapia, que utiliza movimientos básicos de merengue, cumbia, cha-cha-cha, bachata y salsa para trabajar el bienestar personal y la conexión entre emociones y movimiento. La cuarta incorporación será Programación Página Web, una actividad en la que los alumnos aprenderán a diseñar y estructurar su propia página, adaptarla a distintos dispositivos e incorporar contenido dinámico mediante bases de datos.

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La Escuela también ampliará varios grupos de actividades ya existentes y mantiene como objetivo contribuir a la cultura y el arte en Avilés con una programación actualizada. Las matrículas podrán formalizarse de lunes a jueves, de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

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