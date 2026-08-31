La Factoría Cultural ofrece 294 plazas para los talleres de este curso
La programación para alumnos de entre 3 y 16 años incluye artes plásticas y escénicas
s. F.
La Factoría Cultural de Avilés tiene previsto abrir este martes el plazo de inscripción para los nueve talleres infantiles y juveniles que impartirá durante el curso.
La programación reúne 294 plazas, distribuidas en 26 grupos, y está dirigida a alumnos de edades comprendidas entre 3 y 16 años.
La oferta abarca las artes plásticas, gráficas y escénicas. Incluye talleres de acuarela, cerámica, grabado y estampación, pintura, dibujo, ilustración, grafiti y manualidades, así como otro de dibujo y técnicas mixtas.
A ellos se suman las propuestas de hip-hop, iniciación a la gimnasia rítmica y teatro e improvisación. Las actividades pretenden acercar las enseñanzas artísticas a niños y adolescentes, estimular su creatividad y favorecer el desarrollo de capacidades físicas, sensoriales, afectivas, emocionales y comunicativas. Los antiguos alumnos podrán formalizar su matrícula de manera preferente entre el 1 y el 3 de septiembre. El plazo para los nuevos comenzará el día 4. Las solicitudes presenciales se admitirán hasta el 11 de septiembre en la Oficina de Asistencia en materia de Registro del Ayuntamiento, mientras que la tramitación electrónica permanecerá abierta hasta el día 13. Cada participante podrá pedir plaza en un máximo de dos actividades.
La matrícula cuesta 6,30 euros y la cuota mensual también. El Ayuntamiento contempla bonificaciones de hasta el 25% según la renta y de hasta el 50% para las familias numerosas.
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