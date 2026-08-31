El gigante de la construcción abre una nueva tienda en el centro de Avilés: 175.000 euros de inversión y trece empleos

Leroy Merlin refuerza su presencia en Asturias con la apertura de su primer espacio físico en Avilés. La multinacional especializada en acondicionamiento del hogar ha destinado 175.000 euros a la puesta en marcha de un showroom en pleno centro de la ciudad, situado en el número 23 de la calle Doctor Graiño. El establecimiento dispone de cerca de 195 metros cuadrados de superficie comercial y estará especializado en proyectos de reforma y mejora de viviendas.

El espacio ofrecerá asesoramiento para proyectos de armarios, baños, cocinas, puertas, suelos y ventanas, con un equipo especializado que acompañará de forma personalizada a los clientes durante la planificación y diseño de las actuaciones. La firma extiende así a Avilés un modelo de establecimientos urbanos que ya tiene implantado en ciudades como Gijón, Oviedo, Valladolid, Vigo o Bilbao. Su horario será de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Apertura del Showroom en Avilés. / Leroy Merlin

La llegada de la compañía tendrá también impacto en el empleo. El showroom contará con tres profesionales, entre nuevas incorporaciones y trabajadores procedentes de otros establecimientos de la empresa, y la firma calcula que su puesta en funcionamiento permitirá generar además diez puestos de trabajo indirectos. La multinacional cuenta actualmente con más de 350 empleados en Asturias.

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La empresa asegura además que recurrirá a instaladores locales, compañías asturianas de transporte y proveedores de la región. La propia reforma del establecimiento fue ejecutada por una firma del Principado. "Queremos ofrecer a los vecinos un espacio cercano, cómodo e inspirador, donde puedan encontrar asesoramiento experto para transformar sus hogares", señala Carlos Gustavo Morán Fernández, director de la tienda.