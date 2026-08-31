Ver para creer en la carretera Avilés-Luanco: la Guardia Civil sorprende a un menor al volante cuando estaba a punto de salirse de la carretera
El propietario del coche, un vecino de Avilés de 63 años que viajaba de acompañante, también está investigado por facilitarle el vehículo
Los agentes cazan en Gijón a un niño de 11 años mientras conducía por el parking de un restaurante acompañado de un hombre italiano
La Guardia Civil investiga a un menor de edad por conducir sin haber obtenido nunca el permiso en la carretera AS-238, entre Avilés y Luanco, después de que una patrulla lo detectase realizando maniobras irregulares y a punto de salirse de la vía. Los agentes también investigan como cooperador necesario al propietario del vehículo, un vecino de Avilés de 63 años que viajaba en el asiento del acompañante.
Los hechos ocurrieron sobre las 18.15 horas del pasado 21 de julio, a la altura del kilómetro 8 de la AS-238, en las proximidades de Luanco. Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Gijón observó un turismo que circulaba de manera anómala en una carretera que registra una elevada intensidad de tráfico durante el verano. El vehículo alternaba aceleraciones y deceleraciones bruscas sin motivo aparente y llegó casi a salirse de la calzada por el margen derecho.
Los agentes procedieron entonces a detener el turismo e identificar a sus dos ocupantes. Fue en ese momento cuando comprobaron que quien se encontraba al volante era menor de edad y carecía de permiso de conducción. A su lado viajaba el propietario del coche, un hombre de 63 años y vecino de Avilés, que también fue investigado por haber permitido o facilitado que el joven condujese pese a saber que no tenía carné.
Un caso similar en Gijón
La Guardia Civil intervinó también este verano en otro episodio similar en las proximidades de Gijón. Ocurrió el pasado 25 de agosto, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Candás observó un vehículo que circulaba anormalmente despacio por el aparcamiento de un restaurante situado junto a la AS-II. Al identificar a sus ocupantes, los agentes descubrieron que el conductor era un niño de tan solo 11 años y que junto a él viajaba su padre, un hombre de 53 años y vecino de Roma (Italia), que también fue investigado como cooperador necesario.
El Equipo de Investigación de Siniestros del Destacamento de Tráfico de Gijón se hizo cargo de las diligencias, que fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Oviedo y a los tribunales de Avilés y Gijón. La Guardia Civil recuerda que los adultos que permitan conducir a una persona sin carné pueden incurrir en responsabilidad penal y alerta del grave riesgo que supone que menores aprendan a conducir en vehículos convencionales, que carecen de los sistemas de intervención de los coches de autoescuela. Las autoridades insisten en que el aprendizaje debe realizarse exclusivamente en centros homologados y bajo la supervisión de profesionales autorizados.
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