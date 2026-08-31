Joan Fontcuberta lleva al Niemeyer su reflexión sobre el futuro de la naturaleza y las imágenes
El fotógrafo analizará en Avilés el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en nuestra forma de distinguir entre realidad, ficción y representación visual
El Centro Niemeyer recibirá el próximo 30 de septiembre al fotógrafo y teórico de la imagen Joan Fontcuberta, que ofrecerá la charla "El futuro de la naturaleza / El futuro de las imágenes" coincidiendo con su exposición "What Darwin Missed. Lo que Darwin pasó por alto". El encuentro comenzará a las 19.30 horas en la Sala de Cine Fran Gayo y abordará cómo las tecnologías contemporáneas están modificando tanto el entorno natural como la manera de representarlo.
Fontcuberta partirá de trabajos como "De rerum natura" (2022) y "What Darwin Missed" (2025) para adentrarse en los límites entre ciencia, ficción e imaginación visual. Su propuesta revisa episodios de la historia natural desde una perspectiva especulativa y plantea interrogantes sobre la creciente dificultad para distinguir entre realidad y simulación ante el desarrollo de las tecnologías generativas.
La conferencia se enmarca en la muestra "What Darwin Missed. Lo que Darwin pasó por alto", comisariada por Antonio Tabernero y abierta gratuitamente hasta el 13 de octubre en la plaza del Centro Niemeyer. La exposición combina fotografía e inteligencia artificial y enfrenta imágenes de corales reales con otras generadas mediante IA para crear organismos imposibles o altamente improbables desde el punto de vista evolutivo. Las entradas para la charla salen a la venta este 1 de septiembre, a las 11.00 horas, por 3 euros, o 2 euros para los miembros del Club Cultura.
Considerado una figura internacional de la fotografía contemporánea, Joan Fontcuberta ha expuesto en instituciones como el MoMA de Nueva York, el Science Museum de Londres o la Maison Européenne de la Photographie de París. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Internacional de Fotografía Hasselblad, recibido en 2013; el Premio Nacional de Ensayo, en 2011, y el Premio Nacional de Fotografía, en 1998. En 2022 fue investido doctor "honoris causa" por la Sorbona-Universidad París 8.
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