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Joan Fontcuberta lleva al Niemeyer su reflexión sobre el futuro de la naturaleza y las imágenes

El fotógrafo analizará en Avilés el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en nuestra forma de distinguir entre realidad, ficción y representación visual

El Premio Nacional de Fotografía y de Ensayo Joan Fontcuberta

El Premio Nacional de Fotografía y de Ensayo Joan Fontcuberta / Sylvie Bussieres

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Pelayo Méndez

Avilés

El Centro Niemeyer recibirá el próximo 30 de septiembre al fotógrafo y teórico de la imagen Joan Fontcuberta, que ofrecerá la charla "El futuro de la naturaleza / El futuro de las imágenes" coincidiendo con su exposición "What Darwin Missed. Lo que Darwin pasó por alto". El encuentro comenzará a las 19.30 horas en la Sala de Cine Fran Gayo y abordará cómo las tecnologías contemporáneas están modificando tanto el entorno natural como la manera de representarlo.

Fontcuberta partirá de trabajos como "De rerum natura" (2022) y "What Darwin Missed" (2025) para adentrarse en los límites entre ciencia, ficción e imaginación visual. Su propuesta revisa episodios de la historia natural desde una perspectiva especulativa y plantea interrogantes sobre la creciente dificultad para distinguir entre realidad y simulación ante el desarrollo de las tecnologías generativas.

La conferencia se enmarca en la muestra "What Darwin Missed. Lo que Darwin pasó por alto", comisariada por Antonio Tabernero y abierta gratuitamente hasta el 13 de octubre en la plaza del Centro Niemeyer. La exposición combina fotografía e inteligencia artificial y enfrenta imágenes de corales reales con otras generadas mediante IA para crear organismos imposibles o altamente improbables desde el punto de vista evolutivo. Las entradas para la charla salen a la venta este 1 de septiembre, a las 11.00 horas, por 3 euros, o 2 euros para los miembros del Club Cultura.

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Considerado una figura internacional de la fotografía contemporánea, Joan Fontcuberta ha expuesto en instituciones como el MoMA de Nueva York, el Science Museum de Londres o la Maison Européenne de la Photographie de París. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Internacional de Fotografía Hasselblad, recibido en 2013; el Premio Nacional de Ensayo, en 2011, y el Premio Nacional de Fotografía, en 1998. En 2022 fue investido doctor "honoris causa" por la Sorbona-Universidad París 8.

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