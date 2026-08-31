Jorge Prades, vicepresidente del Consejo del Notariado: "Más que burbuja inmobiliaria, estamos en una situación de puro estrangulamiento del mercado"

El notario Jorge Prades López, vicepresidente del Consejo de Notariado, formó parte de la nómina de ponentes que participó en el Curso de La Granda que analizó la situación del mercado de viviendas en España en general y en Asturias en particular.

¿Cree que la burbuja inmobiliaria reventará en algún momento?

Más que una burbuja inmobiliaria, estamos en una situación de puro estrangulamiento del mercado, donde la realidad es que hace falta generar y estimar, con los datos del Instituto Nacional de Estadística, un déficit de casi 1.400.000 viviendas para el año 2030. Aquí lo que se necesita son grandes consensos, políticas de Estado y poner en marcha el suelo. Desde el ámbito del notariado, pensamos que podemos hacer importantes contribuciones y generar seguridad jurídica para los propietarios e inquilinos y que eso favorezca que el derecho a la vivienda sea una realidad, especialmente en los jóvenes, que están absolutamente desplazados del mercado.

La edad de acceso a la vivienda está en constante aumento.

Las cifras del acceso a la vivienda de los jóvenes hasta 30 años nos enseñan que se ha reducido en un porcentaje muy drástico. El modelo social de la emancipación está cambiando mucho y es una prioridad y urgencia el acceso a la vivienda de los jóvenes, para que puedan independizarse o formar una familia. Realmente, lo que está en juego es la propia consistencia de la sociedad, ya que el futuro sin los jóvenes está abocado al fracaso. Hoy todas las políticas son pocas y hay que tener esa preocupación en el punto de mira en el ámbito de la vivienda, ya que la prioridad tienen que ser los jóvenes.

¿Cuál cree que es la solución?

Hay que volver a los grandes consensos y ser muy consciente de que la situación no se va a arreglar en un corto o medio plazo, ya que no hay soluciones, ni una ley que vaya a arreglar el problema. Lo que falta es oferta y lo que hay que hacer es construir vivienda y facilitar el acceso. Hay un montón de medidas que han de implementarse, pero deben ser desde el consenso y con un horizonte de que a medio plazo podamos salir de este gravísimo problema.

¿Es una cuestión de legislar?

Por supuesto que la labor del legislador es esencial, y el notariado muchas veces es pionero en los instrumentos jurídicos al estar cerca de las personas y de sus necesidades. En la propia notaría se redactan y formulan propuestas novedosas que luego el legislador lleva a los textos legales para formalizarlos y que tengan impacto en la sociedad. Entonces, la labor del legislador es esencial y el notariado, a través de propuestas, trata de hacer la aplicación en el ámbito social y legislativo.

¿Qué papel juega la notaría en la sociedad actual?

En cualquier sitio de España, hay un notario cercano. Allí es donde el ciudadano resuelve muchas dudas de su día a día, tanto en el ámbito jurídico como en muchas otras materias, ya que la sociedad requiere de confianza y esa es su base. La notaría es el día a día de lo más significativo, tanto ayudando a las personas a redactar, asesorándoles para hacer un testamento, en la compraventa de un inmueble o en una partición de herencia; ahí las personas te cuentan su realidad para poder asesorarles en base a sus circunstancias personales, destacando sobre todo la inquietud constante del ciudadano en diferentes materias que necesitan esa cercanía.

¿Es la suya una labor un tanto desconocida para el ciudadano de a pie?

Nuestra labor es más silenciosa, no es tan mediática como en el ámbito judicial, donde a lo mejor una resolución tiene un impacto social por el contenido. La labor del notariado es mucho más cercana, ya que somos parte de la administración del Estado y somos una de las pocas en las que no se necesita cita. Normalmente, en cualquier notaría tienes ese acceso cercano e inmediatez; no buscamos generar grandes titulares, es el día a día.

¿En su caso personal, la notaría fue una vocación?

Estudié Derecho y Empresariales, ya que tenía una vocación jurídica que me venía de familia. Además, me parecía que desde el Derecho se puede contribuir a una sociedad más humana y, para eso, entre otras cosas, tiene que ser más justa, siendo ese el objetivo del Derecho. Las oposiciones de Notariado son un proceso difícil, ya que la media que los opositores tienen que dedicar para poder aprobar es de unos seis o siete años. Las oposiciones se convocan prácticamente cada dos años y es muy difícil aprobarlas a la primera, debido a la gran cantidad de horas de estudio que hay que enfrentar. A su vez, es un proceso muy apasionante, ya que profundizas en el Derecho acompañado de grandes preparadores, donde alcanzas un gran conocimiento de la rama privada.

¿A todos aquellos que no consiguen superarla, cómo les influencia en su carrera?

Hay muchas personas que no terminan aprobando, pero luego tienen una posibilidad y perspectiva muy importante en otros ámbitos jurídicos porque han adquirido una formación muy sólida y una constancia muy grande.

En su caso, ¿cuánto tiempo tardó en aprobarla?

Tardé poco, ya que tuve algo de suerte. Eso es en lo que se basan las oposiciones, ya que tienen su parte aleatoria. Además, influyen muchas circunstancias como las emociones o la familia, entonces hay que tener un poquito de suerte con la convocatoria, con cómo llegas y con los temas que te caen.

Combina esta labor con la docencia.

A mí siempre me ha gustado mucho la docencia; en una etapa inicial estuve preparando opositores y, luego, me vine a Asturias a la Escuela de Negocios, que en su momento se puso en marcha por iniciativa de las Cámaras de Comercio, donde me dieron la ocasión de ser docente. Ahora estoy en la Universidad de Comillas, en Madrid, donde soy profesor de Derecho Mercantil, que es una dimensión muy bonita que me permite acercarme a los jóvenes.