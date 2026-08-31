Vox pide celeridad para cerrar el convenio de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés tras años de bloqueo

Vox reclamó este lunes al Ayuntamiento de Avilés que agilice la tramitación del nuevo convenio colectivo de la Fundación Deportiva Municipal (FDM), después de años de espera y una vez cerrada la redacción del documento tras meses de negociación. La formación considera necesario acelerar los pasos pendientes dentro del Consistorio para que el texto pueda llegar cuanto antes al Pleno y quedar aprobado definitivamente antes de que termine el año.

La situación se arrastra desde hace años. El anterior convenio caducó en 2015 y en 2018 el Ayuntamiento y los trabajadores alcanzaron un preacuerdo, aunque la elaboración del texto definitivo quedó posteriormente bloqueada. Ahora, una vez concluida la negociación y acordada la nueva redacción, Vox teme que los distintos trámites internos y la aprobación por los órganos municipales vuelvan a retrasar su entrada en vigor.

La concejal de Vox Leticia Marinero calificó la situación de "inaceptable" y reprochó al gobierno local la demora acumulada. "Tras décadas de gobierno socialista en Avilés, y con un preacuerdo firmado desde 2018, ha habido tiempo más que suficiente para resolverlo", afirmó la edil, que pidió al Ejecutivo municipal que otorgue prioridad a un expediente que afecta directamente a las condiciones laborales de la plantilla de la FDM.

Noticias relacionadas

Marinero reclamó además que el convenio sea llevado al Pleno antes de que concluya 2026, ante el riesgo de que la proximidad de las elecciones municipales ralentice posteriormente la actividad institucional. "Una vez que arranque el periodo electoral, la actividad institucional puede quedar paralizada", advirtió la concejal, quien sostuvo que una nueva demora "condenaría a la plantilla a seguir en la incertidumbre y la pérdida económica".