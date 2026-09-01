La asociación vecinal pide tener un espacio cerrado en las antiguas escuelas del Alto del Vidriero

La Asociación del Alto del Vidriero y el Ayuntamiento de Avilés negocian continúan negociando para que la entidad vecinal pueda instalarse en las antiguas escuelas del barrio. El edificio, que sufrió una profunda rehabilitación en 2021, actualmente acoge diferentes talleres, pero desde la asociación insisten en que necesitan una “zona cerrada para poder realizar con normalidad nuestras actividades”. Por ello, aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo, a pesar de que este edificio fue una de las claves para desbloquear los últimos presupuestos de la ciudad.

“Lo que nos dan ahora mismo no se adecua a lo que necesitamos realmente”, explica Alejandra Ferrero, presidenta vecinal, que detalla que la propuesta del Consistorio se basa en “el uso compartido del espacio con el taller de grabado de madera”. “Hemos hecho una apelación para conseguir una zona cerrada, que es lo que realmente necesitamos”, señala la avilesina. Por el momento continúa el tira y afloja entre ambas partes.

El Alto del Vidriero reclama un espacio cerrado

La antigua escuela del Alto del Vidriero fue uno de los puntos clave dentro del acuerdo de presupuestos entre el gobierno local (PSOE e IU) y Podemos. Según se refleja en el documento, Podemos apretó para que “las antiguas escuelas del Alto del Vidriero sean dotadas del fin para el que fueron recuperadas, facilitando la compatibilidad entre la actividad vecinal y las iniciativas socioculturales, formativas y comunitarias”. “Se aprobará un plan de usos que determine el reparto del espacio con un modelo de gestión eficiente, abierto y coordinado, en consenso con la asociación vecinal”, reza el acuerdo. El edificio de las antiguas escuelas del Alto del Vidriero vivió, a finales de 2021, una profunda rehabilitación. El Consistorio invirtió 150.000 euros en la instalación, una actuación cofinanciada por fondos Feder de la Unión Europea. Tras ello, el edificio pasó a convertirse en un espacio multiusos donde se acogen diferentes talleres, además de charlas y exposiciones.

El pacto presupuestario fue firmado en enero de 2026. Además de habilitar un espacio para la asociación de vecinos en la antigua escuela del Alto del Vidriero, el acuerdo también incluía que antes de finalizar este año se inciiasen las licitaciones para iniciar la urbanización del ámbito A. P. E. S-1, tamibén allí; la integración en la Empresa de Servicios Auxiliares de los conserjes y trabajadores del servicio de limpieza que prestan servicio en los edificios de las fundaciones; la concurrencia a los planes del empleo del Principado; mejoras en el mobiliario del nuevo Conservatorio; y más subvenciones para entidades deportivas.

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Desde la formación morada vienen denunciando desde entonces el incumplimiento del acuerdo, a excepción de lo relativo a las instituciones deportivas. Por este motivo, su portavoz, David García, viene adviertiendo desde hace meses que los suyos comenzarán a pasar factura en las votaciones del Pleno al gobierno local, actualmente en minoría.