Avilés llena el fin de semana de propuestas infantiles con arte, música y naturaleza

Arte, naturaleza y actividades para disfrutar en familia volverán a darse la mano este fin de semana en Avilés. El Ayuntamiento ha abierto ya las inscripciones para participar en "Un verano con mucho Arte en Avilés", que se celebrará el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre con una programación gratuita dirigida principalmente al público infantil. Las plazas son limitadas en tres de las cuatro propuestas y se cubrirán por orden de solicitud.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Turismo, alcanza este año su décima edición y se incorpora a la I Bienal Climática de Avilés, con una programación centrada en la relación entre arte, naturaleza y territorio. En total se han diseñado cuatro actividades que combinarán música, creación plástica, patrimonio, mitología y pintura en directo para acercar la cultura a los más pequeños.

El sábado, el Espacio Maqua acogerá a las 12.30 horas "Sonidos de la tierra", un concierto de estimulación musical temprana para familias con niños de hasta tres años inspirado en el agua, el viento o los pájaros. A las 18.00 horas será el turno de "Pequeños paisajes", un taller para menores a partir de cuatro años en el que los participantes podrán crear sus propias obras inspiradas en bosques, jardines y paisajes naturales.

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La programación continuará el domingo a las 12.00 horas en el Parque de Ferrera con "Mitos por las ramas", un recorrido guiado para descubrir leyendas e historias relacionadas con árboles y plantas. El cierre llegará a las 19.00 horas en la calle Palacio Valdés con "La naturaleza pintada", un espectáculo de música y pintura en vivo abierto a todos los públicos. Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina de Turismo de Avilés o a través del teléfono 985 544 325.