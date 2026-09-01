La Bienal Climática entra en su recta final con Yayo Herrero, Jordi Martí y una clausura en Ferrera

La Bienal Climática afronta su recta final con una intensa programación que se extenderá hasta el próximo 18 de septiembre, fecha elegida para poner el broche oficial a una iniciativa que durante las últimas semanas ha combinado arte, pensamiento, participación ciudadana y reflexión en torno a los grandes desafíos ambientales. La agenda de esta última quincena incluye diálogos, visitas, performances y actividades culturales repartidas por distintos espacios de Avilés, aunque la organización señala tres citas como especialmente relevantes.

La primera llegará el 10 de septiembre, de 17.30 a 20.00 horas, con el encuentro "Refugios climáticos como espacios para el ejercicio de la democracia". La sesión contará con la participación de Yayo Herrero, una de las voces más reconocidas del pensamiento ecologista en España, y con la asistencia del subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica, Miguel González Suela. La propuesta abordará el papel que pueden desempeñar estos espacios frente a los efectos del cambio climático y también como lugares para fortalecer la convivencia y la participación democrática.

Otro de los momentos centrales llegará el 15 de septiembre, de 12.00 a 14.00 horas, con "Hacia una cultura regenerativa", un encuentro que reunirá a representantes de bienales internacionales (IBA). La jornada contará además con la presencia del secretario de Estado Jordi Martí, encargado de hacer balance del impacto de la Bienal. Ese mismo tramo final del programa incorporará otras propuestas vinculadas al Festival de lo Común, la desinformación ambiental, la deliberación pública o la relación entre diversidad, lenguaje y democracia.

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El punto culminante llegará el viernes 18 de septiembre, entre las 11.00 y las 13.00 horas, en el Parque de Ferrera, con la clausura oficial de la Bienal Climática, planteada bajo el título "Aprendizajes y legado de la Bienal Climática 2026". En el acto estarán representados el Ayuntamiento de Avilés y el Principado de Asturias, en una jornada concebida para extraer conclusiones y hacer balance del recorrido de la iniciativa. La programación tendrá todavía un epílogo cultural esa misma noche con "Nueche en Danza", prevista desde las 20.30 horas en la plaza del Carbayedo.