La Charanga Garabuxada recibe la Angula de Oro 2026 por su trayectoria en San Juan de la Arena
San Juan de la Arena Sí reconoce mediante votación pública a una agrupación que durante más de una década llevó el nombre de la localidad por distintos escenarios
P. M.
La agrupación San Juan de la Arena Sí (SJASÍ) acordó conceder la Angula de Oro 2026 a la Charanga Garabuxada, después de la votación pública realizada para elegir al destinatario del galardón. La formación destaca su contribución durante años a la vida social y festiva de la localidad, así como su papel en la promoción del pueblo y en el fomento de valores como la unión, la participación y la confraternización.
La Charanga Garabuxada se convirtió durante los años ochenta en una presencia habitual en las fiestas y celebraciones de San Juan de la Arena. La agrupación reunió tanto a vecinos de la localidad como a personas vinculadas al pueblo y se caracterizó por mantener un espíritu abierto a quienes querían incorporarse. Su música, sus recorridos por las calles, su indumentaria y sus actuaciones quedaron ligados a la memoria colectiva de varias generaciones.
SJASÍ subraya también la labor de la charanga como embajadora de San Juan de la Arena. Durante más de una década participó en citas dentro y fuera de Asturias, llevando consigo el nombre de la localidad y una forma de entender la fiesta estrechamente vinculada a su tradición popular y marinera. La formación considera que su trayectoria representa los principios que inspiran la Angula de Oro: dinamización, participación ciudadana y promoción del municipio.
El reconocimiento se extiende a todas las personas que formaron parte de la Charanga Garabuxada, desde músicos hasta organizadores y acompañantes. SJASÍ destaca que el colectivo demostró la importancia de la implicación vecinal para mantener vivo un pueblo y generar espacios de encuentro entre generaciones. La fecha y el lugar de entrega de la Angula de Oro 2026 se anunciarán próximamente.
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