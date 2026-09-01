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Cinco músicos de altura interpretan joyas de Ravel, Beethoven y Mozart en Camposagrado

El festival internacional de música de Cámara de Avilés continúa este miércoles con un programa que incluye piezas de Mozart y Shostakovich

Avilés. Palacio de Camposagrado. Segundo concierto del Festival Internacional de Música de Cámara

Avilés. Palacio de Camposagrado. Segundo concierto del Festival Internacional de Música de Cámara / Miki López / LNE

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I. G.

Avilés

Suena la “Sonata para violín y violonchelo M.73” en el palacio de Camposagrado. Esa pieza es obra de Maurice Ravel y la compuso para honrar la memoria de Claude Debussy, uno de los autores más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX. Para viajar a aquella época, los rusos Andrey Baranov, al violín, y Alexey Zhilin, al chelo, hicieron el resto. Esa fue la primera de las tres piezas que el público pudo disfrutar en la segunda jornada de AvilÉsMúsica, el Festival Internacional de Música de Cámara de Avilés, que cumple con ésta su tercera edición.

Avilés. Palacio de Camposagrado. Segundo concierto del Festival Internacional de Música de Cámara

Avilés. Palacio de Camposagrado. Segundo concierto del Festival Internacional de Música de Cámara / Miki López / LNE

La cita reunió en el palacio de la plaza homónima a cinco músicos de altura. A los Baranov y Zhilin, cabe sumar el trío de cuerda que interpretó a Ludwig Van Beethoven, donde el violonchelista repitió para acompañar al malagueño Jesús Reina y su violín y al violista belga australiano Florian Peelman. Los tres tocaron el “Trío de cuerda en do menor Op. 9 N.º 3”. Para concluir la segunda jornada, cuatro músicos para deleitar al público con una joya del clasicismo musical de Wolfgang Amadeus Mozart como el “Cuarteto para oboe en fa mayor K.370” que pusieron en escena el oboísta oscense Lucas Macías, junto a la violinista francesa Clémence de Forceville, de nuevo Peelman a la viola y el avilesino Gabriel Ureña al violonchelo. Ureña es también promotor y director artístico de este festival que continúa este miércoles a las 20.00 horas en Camposagrado con un nuevo espectáculo de música de cámara con la interpretación del “Quinteto de cuerda N.º4 en sol menor K. 516”, de Mozart y del “Cuarteto de cuerda N.º8 en do menor Op. 110”, de Shostakovich.

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