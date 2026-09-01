El invierno demográfico, cada vez más frío en la comarca de Avilés: mueren tres veces más personas de las que nacen

María, corverana, fue la primera niña nacida este 2026 en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA). Desde entonces y hasta julio han venido al mundo en la comarca avilesina -la inmensa mayoría, en el complejo sanitario de Camino de Heros- un total de 317 bebés, una cifra que es similar a la registrada en 2025 y que anticipa un cierre de año en torno a los seiscientos nacidos.

El dato negativo: en el mismo periodo de tiempo fallecieron 926 personas, lo que arroja un saldo vegetativo negativo: por cada nacimiento registrado entre los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Soto del Barco e Illas se produjeron unas tres defunciones. En total en la comarca se certificaron 926 defunciones frente a los 317 alumbramientos.

Las cifras no son nuevas, sino mantenidas. Por ejemplo: en 2025, un total de 558 niños fueron empadronados en alguno de los concejos de la comarca. En el mismo periodo de tiempo fallecieron en los mismos municipios 1.611 personas.

Por concejos es Avilés el que registra mayor movimiento demográfico, tanto por población como por ser cabecera hospitalaria, donde nacen la mayoría de bebés y donde se registran otros tantos desde que se implantó este servicio hace ya diez años. De enero a julio nacieron en Avilés 205 niños y se contabilizaron 549 defunciones. Es decir, el saldo vegetativo es negativo con 344.

Le siguen Castrillón, con 42 nacimientos y 143 defunciones (-101); Corvera de Asturias, con 37 nacimientos y 112 defunciones (-75); y Gozón, con 24 nacimientos y 85 defunciones (-61). También presentan saldo negativo Soto del Barco, con 6 nacimientos y 29 defunciones (-23), e Illas, con 3 nacimientos y 8 defunciones (-5).

En cualquier caso, el número de nacimientos puede variar, así como de defunciones según el lugar donde se certifiquen. Por ejemplo: si una persona de Illas fallece en una residencia de ancianos fuera del concejo o en el Hospital San Agustín constará como defunción en Avilés.

En cuanto a los matrimonios registrados desde comienzos de año hasta finales de julio, son en total 240 en la comarca: 143 en Avilés, 26 en Castrillón, 33 en Corvera, 27 en Gozón, 10 en Soto del Barco y 1 más en Illas.

En las cifras recogidas por el Sadei (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales), que contabiliza en el capítulo de movimiento natural de población el número de nacimientos, fallecidos y matrimonios registrados mensualmente en cada concejo, los números dan cuenta del nuevo mapa demográfico comarcal, que nada tiene que ver con el de hace cincuenta años, cuando abrió sus puertas el Hospital Universitario San Agustín y los recién nacidos se contaban por millares. Los primeros en venir al mundo: Agustín Blanco Morales y Mónica Rodríguez Cañete ambos un 21 de enero de 1976.

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