El PSOE responde a la salida de IU del consejo de Aguas de Avilés: "Su papel en este gobierno es irrelevante"

La unión del gobierno de Avilés pende de un hilo. La salida de Izquierda Unida del consejo de administración de Aguas de Avilés, acusando al PSOE de "deslealtad" por negociar de manera unilateral una suspensión temporal de la reclamación judicial de 15,3 millones de euros por un supuesto incumplimiento del contrato, no ha gustado a los socialistas, que no han dudado en cargar contra ellos. "IU renuncia con esta decisión a gobernar en Avilés y, por lo tanto, su papel en este gobierno es irrelevante", ha criticado el portavoz socialista, Manuel Campa.

"Renunciar a formar parte del consejo de administración de Aguas de Avilés no es la manera más adecuada de defender aquello que IU quiere para la gestión del ciclo del agua porque como mejor se defiende la gestión pública es desde dentro, trabajando y aportando", ha señalado, Campa, que deja la puerta abierta a IU para que abandone el gobierno: "¿Cuál es el objetivo de IU, irse por partes del gobierno? Esta forma de actuar no es ni seria, ni sensata y es algo que la ciudadanía no entiende. O formas parte de un gobierno o no. El PSOE no va a forzar la permanencia de IU en el gobierno municipal y mucho menos a aceptar la crítica constante vacía de propuestas y soluciones. Siempre hemos sido leales con IU en este sentido y no vamos a permitir una salida del gobierno en diferido que solo pretende jugar con los tiempos".

La salida de Agustín Medina, portavoz de IU, del consejo de administración de Aguas de Avilés, fue comunicada este mismo martes. "No podemos seguir legitimando con nuestra presencia, ni un día más, un órgano que otros han dejado vacío de contenido", afirmó en un comunicado Medina, quejoso de la negociación entre PSOE y el socio privado de Aguas de Avilés. "Todavía desconocemos el contenido y el alcance" del acuerdo que llevó a la empresa a suspender la reclamación judicial. "El primer daño colateral de esa extraña negociación, a puerta cerrada, del PSOE con Veolia, es el de convertir al Consejo de Administración de Aguas de Avilés en un convidado de piedra", censuró Medina: "Es evidente que cuando se excluye a Izquierda Unida el motivo solo puede ser uno: que nuestra posición política de defensa de la gestión pública incomoda a Veolia", señala, antes de acusar al PSOE de una "vergonzante complicidad".