El Suárez Puerta necesita "ejecutar con carácter de urgencia" obras para evitar filtraciones, según un informe municipal

El Suárez Puerta necesita obras urgentes en las cubiertas de las gradas de Juan Ochoa y José Cueto. Así lo advierte un informe municipal firmado el pasado 13 de agosto, tal y como recoge la autorización de uso temporal del estadio al Real Avilés, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. El mismo permiso, firmado el 26 de agosto, solo un día antes del inicio de la temporada, establece que el club blanquiazul deberá asumir en los próximos cuatro meses obras en la iluminación de emergencia, en los baños, en la instalación eléctrica y en la de agua caliente, pero deja fuera los trabajos en las techumbres.

Según el informe, firmado por el “adjunto a la Dirección de Servicios Técnicos: Movilidad y Servicios Urbanos”, en el Suárez Puerta “es necesario ejecutar, con carácter de urgencia, las siguientes actuaciones”: “Reparación o renovación completa del sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales en la grada de la calle Juan Ochoa, para evitar filtraciones a la estructura de la citada grada”; “inspección y reparación de las cubiertas de las gradas de las calles Juan Ochoa y José Cueto”; “adecuación de los aseos públicos en toda la instalación”; “renovación y legalización de la instalación eléctrica de la instalación, en especial lo relacionado con el alumbrado público y el de emergencia”; y la “renovación de la instalación de producción de ACS [agua caliente sanitaria] y revisión de la instalación de gas”.

Obras urgentes que quedan fuera del permiso

Si bien, en el permiso de uso del estadio, que tendrá una duración de un año no prorrogable —Ayuntamiento y club confían en tener resuelta la nueva concesión de uso antes de que expire este plazo—, solo se obliga al club a asumir las siguientes obras: la adecuación de los aseos públicos en toda la instalación; la renovación y adecuación a la normativa vigente de la instalación eléctrica, especialmente en cuanto a alumbrado público y de emergencia; y la renovación de la instalación de producción de agua caliente sanitaria y la revisión de la instalación de gas. El Consistorio da un plazo de cuatro meses al Real Avilés para su ejecución.

Filtraciones sin responsable claro

Los problemas de filtraciones se hicieron patentes el pasado jueves, 27 de agosto, cuando las fuertes lluvias que sufrió la ciudad hicieron mella en el estadio blanquiazul. Según denunció el propio club, el agua entró al vestuario visitante, al gimnasio, a los almacenes, a las zonas interiores y al pasillo de vestuarios, además de llegar a afectar al suministro eléctrico en algunas zonas del coliseo avilesino. Asimismo, un día después, el 28 de agosto, durante el partido que enfrentó a Real Avilés y Pontevedra, reventó un foco de la grada de Juan Ochoa, cayendo algunos cristales sobre el público.

El presidente del Real Avilés, Diego Baeza, ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de ejecutar una millonaria remodelación en el Suárez Puerta. Conocedores de los planes del dirigente blanquiazul, desde el gobierno local también han reconocido públicamente no tener intención de obligar al club a asumir grandes obras antes de la reforma. Si bien, en el texto no se especifica nada al respecto. Este periódico trató de efectuar la consulta al Ayuntamiento de Avilés sin obtener respuesta.

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Seguro, tasa y obligaciones del club

Además de las citadas obras, el permiso de uso del Suárez Puerta establece también otra serie de obligaciones para el Real Avilés Industrial, como encontrarse al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Avilés, no estar incurso en causas que determinen la prohibición para contratar con las administraciones públicas y que su objeto esté relacionado con la práctica deportiva y las competiciones oficiales, así como la suscripción de un seguro de responsabilidad civil y el abono de una tasa. En cuanto al seguro, deberá cubrir los daños y perjuicios que se puedan causar a las instalaciones o a terceros por el uso autorizado, por importe mínimo de hasta 300.000 euros por siniestro. En cuanto a la segunda, se fijará una tasa que deberá ser aprobada junto con el resto de las ordenanzas en el mes de octubre. En el documento no se establece ninguna cifra, pero sí se hace referencia a que el último canon de la anterior concesión, en 2023, ascendía a 10.498,63 euros.