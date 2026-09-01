Sube (más todavía) la tensión en el gobierno de Avilés: IU sale del consejo de Aguas de Avilés y acusa al PSOE de "deslealtad"

Un paso más en la escalada de tensión dentro del gobierno de Avilés. Agustín Medina, portavoz municipal de IU, presentó este martes su dimisión como integrante del Consejo de Administración de Aguas de Avilés, la sociedad mixta que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad. La decisión llega en plena crisis por la reclamación económica planteada por Asturagua-Veolia al Ayuntamiento, que IU cifra entre 15 y 22 millones de euros, y después de que los socialistas abrieran una negociación con el socio privado sin contar, según denuncia Medina, con su compañero de coalición. "No podemos seguir legitimando con nuestra presencia, ni un día más, un órgano que otros han dejado vacío de contenido", sostiene.

La salida de Medina supone un nuevo episodio en el deterioro de las relaciones entre PSOE e IU, después de varios meses marcados por las discrepancias sobre el cumplimiento del pacto de gobierno y las amenazas de la coalición de izquierdas de consultar a sus bases sobre su continuidad en el ejecutivo local. El agua ha añadido ahora un nuevo frente. Como ya habían reiterado en los últimos dos meses, IU considera que el contencioso planteado por Veolia ha provocado una "crisis de confianza" que hace imposible mantener el actual modelo de trabajo. "Al Ayuntamiento le resulta imposible mantener la colaboración con una multinacional que recurre a judicializar sus discrepancias con el único objetivo de defender sus intereses particulares y multiplicar sus beneficios", insiste Medina, recuperando la posición que ya trasladó al consejo celebrado en junio.

Precisamente entonces, PSOE e IU parecían compartir la necesidad de estudiar la recuperación de la gestión pública del servicio tras la demanda del socio privado. La situación cambió durante agosto, cuando el Ayuntamiento y Asturagua-Veolia acordaron solicitar una suspensión de 60 días del procedimiento judicial para intentar alcanzar una solución negociada. IU asegura que no fue informada previamente de esas conversaciones, que fueron anunciadas por el portavoz socialista, Manuel Campa, en el último Pleno, y afirma desconocer todavía "su contenido y alcance". Medina carga especialmente contra ese giro: "El primer daño colateral de esa extraña negociación, a puerta cerrada, del PSOE con Veolia, es el de convertir al Consejo de Administración de Aguas de Avilés en un convidado de piedra".

Las diferencias entre ambos socios quedaron también expuestas públicamente en el último debate municipal sobre el contrato. Mientras el PSOE defendió que la sociedad mixta ha permitido mejorar la red y la eficiencia del ciclo integral, IU mantiene que la demanda del socio privado demuestra que el modelo está agotado y apuesta por rescatar la concesión y avanzar hacia una gestión íntegramente pública. Medina entiende ahora que la ausencia de IU en las negociaciones responde precisamente a esa posición política. "Es evidente que cuando se excluye a Izquierda Unida el motivo solo puede ser uno: que nuestra posición política de defensa de la gestión pública incomoda a Veolia", señala, antes de acusar al PSOE de una "vergonzante complicidad".

La continuidad del pacto, en el aire

La dimisión llega, además, cuando la continuidad de IU en el gobierno municipal ya estaba nuevamente en cuestión. La formación había elevado durante los últimos meses sus críticas por el cumplimiento del acuerdo de coalición, especialmente en asuntos como la puesta en marcha de la Empresa Municipal de Servicios Auxiliares, y había advertido de la posibilidad de abandonar el gobierno local si no se producían avances. El conflicto del agua agrava ahora ese clima porque Medina no cuestiona únicamente el resultado de las conversaciones con Veolia, sino la propia forma de actuar de su socio de gobierno: "Resulta completamente irresponsable y desleal que se pretenda excluir a Izquierda Unida de participar en un proceso negociador" que afecta "al interés general, a las arcas públicas y al futuro de un servicio esencial".

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IU deja además una advertencia que puede condicionar cualquier eventual acuerdo entre el Ayuntamiento y Veolia. Medina asegura que su formación desconoce si los socialistas mantienen la apuesta por rescatar la concesión, qué propuestas están encima de la mesa o cuáles son sus "líneas rojas", y reclama participar en cualquier conversación destinada a resolver la crisis. Su comunicado termina con un mensaje directo al PSOE que eleva todavía más la presión sobre el pacto municipal: "Que nadie cuente con los votos de Izquierda Unida para ratificar un acuerdo que otros hayan adoptado en negociaciones secretas y a nuestras espaldas".