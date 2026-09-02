Avilés se va de tapas: 26 establecimientos llenarán de sabor la ciudad entre el 7 y el 13 de septiembre

Avilés volverá a convertirse durante una semana en escaparate de su gastronomía con la celebración de la XXI Semana de la Tapa, que tendrá lugar del 7 al 13 de septiembre. Un total de 26 establecimientos hosteleros se sumarán a una iniciativa que invita a vecinos y visitantes a recorrer distintos puntos de la localidad para probar las elaboraciones preparadas especialmente para la ocasión. Los negocios podrán localizarse a través del gastromapa de la campaña y estarán identificados también mediante carteles en sus locales.

La nómina de participantes incluye establecimientos de distintos puntos de Avilés. Entre ellos figuran 35400 Avilés, Bogotá Plaza, Casa Alvarín, Pizzería La Competencia, Heladería Yummy, El Bello Otero, Casa Marisa, Casa Lin, La Serrana, La Leyenda, Casa Tataguyo, Bar Recuerdo, Los Fogones de Dani y La Cantina de Villalegre, entre otros. Todos ellos competirán además por conquistar al público, que tendrá la posibilidad de escoger la mejor tapa de esta vigesimoprimera edición.

La mecánica volverá a premiar a quienes recorran varios de los negocios adheridos. Cada vez que un cliente consuma una tapa podrá solicitar al establecimiento que selle una de las cuatro casillas incluidas en el folleto. Quienes consigan completar los cuatro sellos entrarán directamente en el sorteo de los diferentes regalos preparados por la organización. Además, los participantes deberán elegir la que consideren la mejor tapa y votar por ella, convirtiendo al público en parte activa de la iniciativa.

Entre los incentivos figuran seis cheques regalo de 50 euros para realizar compras en los comercios de UCAYC, además de diferentes experiencias vinculadas al turismo y la gastronomía. El catálogo incluye visitas a bodegas, algunas acompañadas de noches de hotel y comidas o cenas para dos personas, así como estancias en establecimientos hoteleros de Avilés, entre ellos el Palacio de Avilés, el Don Pedro y el 40 Nudos. La campaña incorpora además otros premios y promociones especiales relacionados con la propia Semana de la Tapa.

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Una vez completado el recorrido, los gastromapas podrán depositarse en cualquiera de los establecimientos participantes o en la oficina de UCAYC. La organización celebrará el sorteo de los premios el 30 de septiembre en su sede. Con esta nueva convocatoria, la Semana de la Tapa alcanza ya sus 21 ediciones como una de las propuestas gastronómicas consolidadas del calendario local, combinando promoción de la hostelería, participación ciudadana y apoyo al comercio de proximidad.