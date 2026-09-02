El bonito mantiene su reinado en Avilés: el túnido supuso más de la mitad de las descargas de julio

El bonito del Norte es caprichoso, y su comportamiento en los últimos años casi impredecible para la flota asturiana. Así, a bote pronto: en mayo no entraron bonitos en Avilés, principal plaza pesquera asturiana que este año estrenó la costera del Cantábrico más tarde que años atrás. En junio, la cosa fue tímida desde la subasta de la primera tina, que se pagó a 398 euros por kilo. En todo el mes se rularon 156.111 kilos en las instalaciones de Conde de Guadalhorce. En julio se subastó bonito con más alegría: 885 toneladas -más de la mitad del pescado que pasó por las cintas de la cancha- que generaron 3,64 millones de euros. De agosto no hay datos oficiales por el momento, pero son varias las voces que apuntan a una campaña más floja de lo habitual. Con cuota disponible, el bonito del norte es una especie que se deja pescar hasta pasado septiembre.

El bonito del norte volvió a ser en julio, pues, el gran protagonista de la actividad pesquera en el puerto de Avilés tras una temporada más bien pobre con escaso peso de la xarda, cada vez más abundante en los mares nórdicos, según un estudio con sello danés, y del bocarte, que se lo comió el puerto de Gijón por la proximidad de las instalaciones a la zona de pesca de la anchoa, hacia el golfo de Vizcaya. El bonito del norte concentró en la ciudad más de la mitad (59,1 por ciento) de todo el pescado desembarco en Avilés y generó cerca de dos de cada tres euros obtenidos por la venta de las distintas especies. Su precio medio se situó en 4,12 euros por kilo, por encima de los 3,85 euros registrados en el mismo mes del año anterior.

La segunda gran especie en importancia económica en el mes de julio fue la merluza, con 212.298 kilos y un valor de 1,11 millones de euros. También en este caso el precio medio aumentó respecto al año anterior, pasando de 5 a 5,21 euros por kilo. La bacaladilla despuntó ligeramente en julio también, con algo más de 162.000 kilos descargados en Avilés. El resto de especies presentó una evolución desigual, siempre según los últimos datos facilitados por el Gobierno regional a través de la consejería de Medio Rural y Política Agraria.

El segundo semestre

Adolfo García Méndez, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias (FECOPPAS), señalaba hace una semana en estas páginas que la pesca “está en la UVI”. El representante del colectivo dejaba así constancia de que este año está siendo “el peor de la historia” para la flota regional, atrapada en una crisis sin precedentes de malas costeras y el precio elevado del gasóleo.

En Avilés tienen aún un semestre por delante para alcanzar las cifras de 2025, que fueron de récord: el valor de las 125 especies comerciales diferentes subastadas en 2025 en las instalaciones de la Rula de Avilés alcanzó los 41,5 millones de euros, un 13% más que en 2024. El incremento en el valor de las ventas de la lonja avilesina se reflejó también en la cantidad final total subastada, que fue de 11,1 millones, un 14,5% por encima que el año anterior. Fueron más de 400 las embarcaciones y profesionales que utilizaron el muelle pesquero avilesino para la descarga de sus capturas a lo largo de 2025. Por el momento, el bonito del norte es el termómetro de la lonja avilesina. “Se trata de un pescado de primerísima calidad, de kilómetro cero", subrayó días atrás el gerente de la Nueva Rula, Ángel Muñoz. En Conde de Guadalhorce el bonito del norte tiene sello de confianza.