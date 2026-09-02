IU sale del consejo de Aguas de Avilés y deja el gobierno local al borde de la fractura

El gobierno de Avilés pende de un hilo. Tras meses de tiranteces, la tensión entre PSOE e Izquierda Unida se ha recrudecido en las últimas horas. Agustín Medina, portavoz de IU, anunció en la mañana de ayer, a través de un comunicado, su salida del consejo de administración de Aguas de Avilés, acusando al PSOE de "deslealtad" por negociar de manera unilateral con el socio privado de la empresa la suspensión temporal de la reclamación judicial de 15,3 millones de euros por un supuesto incumplimiento del contrato. La respuesta de los socialistas no se hizo esperar, y por la tarde, su portavoz municipal, Manuel Campa, no dudó en cargar contra sus -por ahora- socios de ejecutivo: "IU renuncia con esta decisión a gobernar en Avilés y, por lo tanto, su papel en este gobierno es irrelevante".

Para explicar la salida de Medina hay que tener en cuenta el contexto. El pasado mes de mayo, el PP sacó a la luz una reclamación del socio privado de Aguas de Avilés -empresa que se encarga de la gestión integral del ciclo del agua, participada por el Ayuntamiento (24% del accionariado) y por Veolia (76%)-. El montante exigido por la compañía ascendía a 15,3 millones de euros, correspondientes a los beneficios mínimos estipulados en el contrato que la compañía dice no haber obtenido. En ese momento, tanto PSOE como IU criticaron la postura de la compañía y afirmaron que estaban trabajando para "rescatar" la concesión y retomar una gestión pública del agua.

En el Pleno del pasado 7 de agosto, Campa desveló que habían alcanzado un acuerdo con la compañía para paralizar el proceso durante 60 días, plazo que ambas partes se marcan para buscar un acuerdo extrajudicial al conflicto. La respuesta cogió por sorpresa a la oposición. Y no pasó lo mismo con los dos concejales de IU por los pelos. Fuentes cercanas a la coalición afirman que esta situación les fue notificada minutos antes de celebrarse la Sesión, cuestión que no gustó en el seno del partido: ni por el fondo ni por las formas.

"No conocemos el contenido ni su alcance", dice Medina sobre el acuerdo en su comunicado, en el que carga contra el giro dado por los socialistas: "El primer daño colateral de esa extraña negociación, a puerta cerrada, del PSOE con Veolia, es el de convertir al Consejo de Administración de Aguas de Avilés en un convidado de piedra". Y conjetura: "Es evidente que cuando se excluye a Izquierda Unida el motivo solo puede ser uno: que nuestra posición política de defensa de la gestión pública incomoda a Veolia", señala, antes de acusar al PSOE de una "vergonzante complicidad" con la firma. "Resulta completamente irresponsable y desleal que se pretenda excluir a Izquierda Unida de participar en un proceso negociador" que afecta "al interés general, a las arcas públicas y al futuro de un servicio esencial", abunda.

Medina deja además una advertencia que puede condicionar cualquier eventual acuerdo entre el Ayuntamiento y Veolia. Asegura que su formación desconoce si los socialistas mantienen la apuesta por rescatar la concesión, qué propuestas están encima de la mesa o cuáles son sus "líneas rojas", y reclama participar en cualquier conversación destinada a resolver la crisis. Su comunicado termina con un mensaje directo al PSOE que eleva todavía más la presión sobre el pacto municipal: "Que nadie cuente con los votos de Izquierda Unida para ratificar un acuerdo que otros hayan adoptado en negociaciones secretas y a nuestras espaldas".

Durante la tarde, los socialistas también emitieron su propio comunicado. "Renunciar a formar parte del consejo de administración de Aguas de Avilés no es la manera más adecuada de defender aquello que IU quiere para la gestión del ciclo del agua porque como mejor se defiende la gestión pública es desde dentro, trabajando y aportando", señala Campa, que deja la puerta abierta a IU para que abandone el gobierno: "¿Cuál es el objetivo de IU, irse por partes del gobierno? Esta forma de actuar no es ni seria, ni sensata y es algo que la ciudadanía no entiende. O formas parte de un gobierno o no. El PSOE no va a forzar la permanencia de IU en el gobierno municipal y mucho menos a aceptar la crítica constante vacía de propuestas y soluciones. Siempre hemos sido leales con IU en este sentido y no vamos a permitir una salida del gobierno en diferido que solo pretende jugar con los tiempos", afirma en el texto, que concluye: "IU renuncia con esta decisión a gobernar en Avilés y, por lo tanto, su papel en este gobierno es irrelevante".

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Este cruce de comunicados se suman, además, a una serie de desencuentros recientes entre ambas formaciones, fundamentalmente a la gestión de la empresa municipal de Servicios Auxiliares. En el pacto de gobierno, ambas formaciones -y Podemos, ahora fuera del ejecutivo municipal- sellaron su compromiso de potencia la compañía dotándola de un gerente y ecomendándole la gestión directa de la limpieza de todos los edificios dependientes de las fundaciones, del servicio de conserjes y de la atención de la oficina de turismo. IU denunció en reiteradas ocasiones la parálisis que llevan estas gestiones y amenazó en varias ocasiones -la última en agosto- con abandonar el gobierno si no había avances. Además, el pasado 16 de agosto, en una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA, Juanjo Fernández, coordinador de IU en Avilés, llegó a reconocer que "no encuentro argumentos para que IU siga en el gobierno". Está previsto que la asamblea de IU valore este mes la relación con el PSOE y una hipotética fractura del gobierno local. Mientras tanto, la tensión sigue en aumento.