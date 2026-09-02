El Mercado Artesano y Ecológico despedirá el año en Las Meanas con un sorteo de 700 euros

Un lote de productos y piezas de artesanía valorado en 700 euros será uno de los principales reclamos de la última edición de 2026 del Mercado Artesano y Ecológico de Avilés, que se celebrará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en Las Meanas. Por cada compra realizada en cualquiera de los puestos se entregará una papeleta para participar en el sorteo, que tendrá lugar públicamente el domingo a las 17.30 horas. El ganador deberá poder ser localizado por teléfono y recoger el premio durante la propia jornada.

La despedida anual del mercado contará con 26 puestos de artesanía y alimentación, con piezas de azabache, cuero, madera, textil, acuarela y cosmética ecológica, además de productos como miel, setas, huevos, mermeladas, embutidos, quesos, yogures, chocolate o productos de la huerta. Esta edición estará además inspirada en las madreñas, reinterpretadas como un elemento de la tradición asturiana capaz de encontrar nuevos usos en la actualidad.

La programación incorporará también propuestas vinculadas al consumo responsable y la producción ecológica. El sábado, la Senda Circular de Cogersa llevará a Las Meanas la exposición "SuperpodeRRes", destinada a divulgar hábitos más sostenibles, mientras que el domingo será el turno de Copae, que contará con un espacio informativo sobre la certificación ecológica, la trazabilidad de los alimentos y las características de este modelo de producción.

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El encuentro mantendrá además su espacio dedicado a las ONG y el voluntariado. El sábado estarán presentes Arco Iris y Galbán, mientras que el domingo participarán Acción Sin Fronteras y Asicas. El recinto abrirá el sábado de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo mantendrá el mismo horario por la mañana y cerrará a las 20.00 horas.