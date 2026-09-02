El Niemeyer, un búnker por el rodaje de un anuncio de Apple

“Todas las exposiciones y accesos permanecerán cerrados durante el día de hoy”. Así rezaba el cartel que durante todo el día de ayer recibió a los vecinos y turistas que trataron de acercarse a la explanada del Centro Niemeyer. Tras él, personal de seguridad vigilaba que nadie se acercase más de la cuenta al centro cultural. Sin previo aviso, la zona se había bunkerizado por completo. Desde lejos solo se podía ver cierto movimiento de furgonetas mientras entre los curiosos rondaba la misma pregunta: “¿Qué está ocurriendo más allá de las vallas?”.

Todo ese dispositivo de seguridad tiene una explicación. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el Centro Niemeyer ha sido la localización escogida por la empresa tecnológica Apple para grabar uno de sus anuncios. Por ello, durante toda la jornada de ayer varias furgonetas y empleados acreditados se dejaron ver por la explanada, preparando un rodaje que apunta a celebrarse hoy. Además, se pudieron ver vehículos de la empresa AirMedia360, compañía que en su web se define como “empresa de drones audiovisuales líder”. Entre su lista de clientes cuenta con firmas como Mercedes-Benz, la Champions League, Netflix, Rolex o la BBC, entre otros.

Apple elige el Centro Niemeyer

Durante la jornada se pudo ver, en la propia explanada, a varios operarios descargando camiones y furgonetas con material para poder trabajar durante la segunda jornada, que se alargará durante gran parte del día de hoy. Además, se pudo ver a otro trabajador en la cúpula del Niemeyer con instrumentos, como una máquina de agua a presión, para limpiar la propia estructura.

El cierre de todos los accesos pilló por sorpresa tanto a los vecinos de Avilés como a los turistas que apuraban sus vacaciones antes de regresar a sus respectivos hogares. “Nos recomendaron pasar por aquí, para echar un ojo a las exposiciones que tienen, pero nos vamos con la miel en los labios. Es una pena”, lamentaron Arancha Ruiz y Markel Torres, que se volvieron al País Vasco sin poder ver de cerca la obra de Óscar Niemeyer. “Siempre vengo por aquí para dar mi paseo matutino, hoy me obligan a cambiar la ruta”, señaló Marta Otero, una clásica de la zona. “Espero que dure lo menos posible, aunque si es para algo que va a dar visibilidad a la ciudad seguro que la molestia no es para tanto”, apuntó.

Sorpresa entre vecinos y turistas

Apple es una empresa tecnológica multinacional con sede en California, Estados Unidos, y está considerada la mayor del mundo en cuanto a tecnologías de la información y la comunicación por su nivel de ingresos. El próximo miércoles 9 de septiembre la compañía presentará, según la prensa especializada, los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, su primer smartphone plegable —provisionalmente llamado iPhone Ultra— y varias novedades en wearables y hogar inteligente.

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No es la primera vez que el Centro Niemeyer se convierte, durante unos días, en un plató de televisión. En 2017, el centro cultural avilesino fue el escenario del rodaje de un anuncio publicitario de un coche eléctrico de competición, conocido como Fórmula E, de una empresa británica; o de otro spot de la empresa Hyundai, en 2016.