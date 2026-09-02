A la venta por más de medio millón de euros una histórica casona de Avilés vinculada a Alejandro Casona

Alejandro Casona aprendió a leer en Miranda y ahora una vivienda vinculada a aquella etapa de su infancia busca nuevo propietario. Una casona situada cerca del campo de fútbol de Miranda, que la inmobiliaria encargada de la operación presenta como antigua residencia del célebre dramaturgo asturiano, ha salido a la venta por 575.987 euros. El inmueble cuenta con 376 metros cuadrados construidos, cinco habitaciones y tres baños y conserva una marcada estética tradicional, con la piedra y la madera como grandes protagonistas. La operación devuelve así al primer plano una propiedad singular de la zona y, al mismo tiempo, uno de los capítulos menos conocidos de la biografía del autor de "La dama del alba".

La vivienda destaca exteriormente por sus grandes muros de piedra vista y por un largo corredor de madera que recorre buena parte de una de las fachadas. La finca dispone además de jardín, terraza y balcón, así como de diferentes espacios exteriores delimitados por cierres también de piedra. En su interior continúa esa misma línea rústica, con techos y vigas de madera, paredes de piedra, arcos de ladrillo y una gran chimenea. Entre los elementos más llamativos figura también una escalera de madera y diferentes trabajos que, según recoge el anuncio, fueron realizados por un maestro ebanista. La inmobiliaria destaca igualmente la solidez de la construcción y las posibilidades que ofrece una propiedad de grandes dimensiones situada a pocos minutos del centro de Avilés.

Uno de los espacios con mayor potencial es un antiguo taller anexo, que conserva suelo de madera de jatoba y que, según los responsables de la comercialización, podría transformarse en una vivienda o apartamento independiente. La propiedad ofrece además suficiente superficie exterior para plantear nuevas zonas de ocio. El anuncio inmobiliario explota precisamente el doble atractivo de la casa: por un lado, sus dimensiones, arquitectura tradicional y terreno; por otro, la vinculación histórica que se le atribuye con uno de los nombres fundamentales del teatro español del siglo XX.

Los primeros años de Casona en Miranda

La relación de Alejandro Casona con Miranda se remonta a su infancia. El escritor, nacido en Besullo en 1903, llegó a la comarca siendo todavía un niño debido a los destinos profesionales de sus padres, ambos maestros. Su madre, Faustina Álvarez García, ejerció como docente en Miranda entre 1910 y 1916, una etapa especialmente relevante tanto para ella como para su hijo. Casona tenía unos siete años al inicio de aquel periodo y diferentes estudios sobre su trayectoria recogen que fue en Miranda donde aprendió a leer. Los continuos destinos del matrimonio hacían que los hijos alternasen temporadas con su padre y con su madre, pero aquellos años quedaron grabados en la memoria del futuro dramaturgo, que posteriormente evocaría sus experiencias infantiles en la localidad avilesina.

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La estancia de la familia estuvo también marcada por la intensa actividad educativa de Faustina Álvarez, que impulsó en Miranda diferentes iniciativas dirigidas especialmente a mejorar las condiciones escolares de las niñas de familias humildes. Promovió proyectos como "El Delantal", trató de poner en marcha una cantina escolar y creó en 1914 la Mutualidad Escolar "Perpetuo Socorro", además de difundir sus planteamientos pedagógicos a través de la prensa avilesina. Años después se convertiría en una figura pionera dentro de la enseñanza española. Más de un siglo después de aquella etapa, la salida al mercado de esta casona vuelve a unir el nombre de Casona con Miranda.