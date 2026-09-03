La artista Pilar Prado, socia de honor de la Hermanad de la Santísima Trinidad

La parroquia de San Nicolás de Bari celebrará, los días 13 y 14 de septiembre, sus actos con motivo de la festividad de la Exaltación de la Cruz. El primer día, domingo, la iglesia acogerá una eucaristía a las 12.30 horas, cuando tendrá lugar la exposición y bendición final con la reliquia del Lignum Crucis. Además, se hará entrega del título de socia de honor a Pilar Prado, artista avilesina encargada de la realización del cartel de la Exaltación de la Cruz 2026. Al día siguiente, a las 19.00 horas, la iglesia celebrará otra eucaristía, ya que es el día propio de la festividad.

El Lignum Crucis, una reliquia cristiana

El Lignum Crucis es una reliquia del cristianismo que se refiere al madero usado por los romanos para crucificar a Jesús de Nazaret. En Avilés hay tres muestras o fragmentos que se conservan en las llamadas estaurotecas, unas cajas con forma de cruz en cuyo centro se coloca la reliquia, protegida por un cristal.