De Avilés a Corea para dirigir a la selección española en la meca de las artes marciales: "Estoy muy emocionado, ojalá salga todo bien"

“Estoy muy emocionado, ojalá salga bien todo. Hay que pasarlo bien y luego intentar traer buenos resultados”. Young Ki Seo Bae, uno de los rostros más conocidos del deporte avilesino, está ante el reto más grande de su carrera. Nacido en Seúl, Corea del Sur, en 1986 aterrizó en Avilés, de donde no se ha movido en los últimos cuarenta años. Presidente de la Federación Asturiana de Taekwondo y hombre fuerte dentro de la Española, en unos días tendrá que viajar a su país natal para ejercer como seleccionador nacional en el Mundial de Poomsae, una de las especialidades de este arte marcial. Será su debut como seleccionador absoluto de España. “Se está notando de nuevo el boom de las artes marciales, como cuando vine a España en los 80”, sostiene, muy ilusionado antes de hacer las maletas.

Chuncheon, una localidad al norte del país y cerca de la capital, acoge del 16 al 20 de septiembre el Mundial de Poomsae, una de las especialidades que tiene el taekwondo. “No es combate, es solo técnica, como las katas del kárate”, explica Young Ki Seo Bae. Mientras que la parte de combate participa en los Juegos Olímpicos —como el caso de la plata olímpica Adriana Cerezo—, en poomsae se celebran campeonatos del mundo. “El 11 de septiembre viajo con toda la expedición a Corea, para adaptarnos unos días antes al reto que tenemos entre manos”, subraya el seleccionador, que durante años ha formado parte del grupo técnico de la selección, méritos que le han llevado a ocupar su actual cargo.

Young Ki Seo Bae vuelve a Corea como seleccionador

Con el boom de las artes marciales a nivel global, sobre todo gracias al éxito de figuras como Bruce Lee, decidió hacer las maletas y emigrar a España. Probó suerte en Valladolid, donde estaba su hermano, y luego en Madrid hasta que, dos años después de aterrizar en el país, decidió mudarse a Asturias. No se movió más. Ingeniero de Telecomunicaciones de formación, lleva una vida dedicada al taekwondo. “En mi familia todos han hecho este deporte, desde mis abuelos hasta mis hermanos”, apunta. Al llegar a la villa del Adelantado fundó su propio gimnasio, el Club Deportivo Seo, que ahora tiene sede en Avilés, Las Vegas, Piedras Blancas y Gijón, aunque todo empezó en el Lar Gallego, ubicado en la calle Galiana.

Aunque en la convocatoria para viajar a Chuncheon no hay ningún asturiano seleccionado, Young Ki Seo Bae pone el foco en tres nombres para tener muy en cuenta de cara al futuro. “Elías del Hierro, que fue al Mundial disputado en Uzbekistán con la selección; Iván López, que quedó primero en el Europeo; e Iris Cabello, que quedó segunda en el Europeo, tienen un futuro brillante”, asegura el seleccionador, que también destaca el nombre de Bernardo Rodríguez, uno de sus alumnos, que no podrá asistir al Mundial por una lesión.

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El taekwondo asturiano mira al futuro

Según cuenta, el taekwondo está viviendo un momento muy dulce tanto a nivel regional como más allá del Negrón. “Se nota el boom que se ha generado a través de figuras como Ilia Topuria. Cada vez tenemos a más gente joven”, afirma el coreano. Ahora, se prepara para regresar de su país natal con una maleta llena de medallas bajo el brazo.