Focos, furgonetas y muchos técnicos: todo lo que se sabe del rodaje "secreto" del último anuncio de Apple en Asturias

Más movimiento de furgonetas, unos focos en la explanada, trabajadores en las escaleras de la torre... El Niemeyer permaneció este miércoles, por segunda jornada consecutiva, cerrado a cal y canto. Tanto a usuarios como a mirones. El rodaje de una anuncio para Apple, tal y como adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, volvió a convertir en un búnker el centro cultural diseñado por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, que este jueves recuperará la normalidad.

“Todas las exposiciones y accesos permanecerán cerrados durante el día de hoy”, ponía la valla que, como el martes, recibía a los visitantes. Saber qué pasaba dentro de "la plaza abierta a los hombres y mujeres de todo el mundo" -tal y como la definió el propio Niemeyer- era poco menos que misión imposible. Algunos mirones lo intentaron desde la grapa, donde apenas se podían ver focos en el entorno de la torre, operarios en la escalera y un camión que llevaba rotulado el nombre de Cinelux, una empresa que, según su página web, es "experta en iluminación para el mantenimiento" y que ha trabajado en la producción de programas de máxima audiencia en España, como "Tu cara me suena", "Supervivientes", "Operación Triunfo" o "Gran Hermano".

Grabación del video de Apple en el Niemeyer / Miki López / LNE

El martes se había visto también un vehículo de la empresa AirMedia360, compañía que en su web se define como “empresa de drones audiovisuales líder”. Entre su lista de clientes cuenta con firmas como Mercedes-Benz, la Champions League, Netflix, Rolex o la BBC, entre otros. También se efectuaron labores de limpieza en la cúpula del complejo de la margen derecha de la ría.

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Grabación del video de Apple en el Niemeyer / Miki López / LNE

Sobre qué se ha grabado y dónde estos días en el Niemeyer poco o nada ha trascendido, más allá de que se tratan de imágenes para un spot de Apple. Se da la circunstancia que este rodaje está teniendo lugar solo unos días antes de que la compañía haga la presentación de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, su primer smartphone plegable —provisionalmente llamado iPhone Ultra— y varias novedades en wearables y hogar inteligente el 9 de septiembre.