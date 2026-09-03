Del golpe por el cierre de Zara al desembarco de nuevas cadenas: el comercio se reactiva en el centro de Avilés, pero los bajos comerciales siguen en punto muerto

El mercado de los bajos comerciales en Avilés continúa prácticamente paralizado, con abundante oferta, poca demanda y locales que acumulan meses —o incluso años— sin encontrar inquilino. La situación apenas ha cambiado en los últimos ejercicios y las inmobiliarias siguen describiendo un escenario complicado. El contrapunto aparece en el centro de la ciudad, donde la llegada reciente de firmas como MediaMarkt o Leroy Merlin ha introducido algo más de movimiento y permite hablar de un ligero repunte comercial, todavía insuficiente para trasladarse al conjunto del mercado inmobiliario del concejo. "Oferta hay de sobra en Avilés; lo que realmente falta es demanda", resume Ángel García, de Inmobiliaria Rivero.

La falta de operaciones continúa siendo la principal señal de alarma. García asegura que su inmobiliaria lleva más de tres meses sin alquilar un bajo comercial, un dato que refleja hasta qué punto se ha reducido el interés por este tipo de espacios. "Es un mercado que está prácticamente parado", explica. Incluso la posibilidad de transformar los locales en viviendas, que últimamente está despertando mayor interés, encuentra dificultades: la suma de la compra, la rehabilitación y los gastos necesarios puede terminar acercándose al precio de adquisición de un piso.

También Nacho González, de la Agencia Inmobiliaria La Muralla, apunta directamente a la falta de demanda, aunque incorpora otro elemento: los precios continúan siendo elevados en numerosos casos. "Llevamos ya unos años complicados para este mercado, con poca actividad y muchos locales que tienen dificultades para encontrar inquilino o comprador", señala. El desajuste entre lo que algunos propietarios esperan obtener y lo que está dispuesto a asumir un emprendedor sigue condicionando muchas operaciones.

El problema, en cualquier caso, no se limita al precio de los alquileres. Julio César Bernaldo, de Grupo Atrio, señala también la dificultad para encontrar profesionales dispuestos a ponerse al frente de determinados negocios y la creciente competencia de las grandes superficies. "No creo que sea solo una cuestión de capacidad económica", sostiene. De hecho, explica que hay propietarios que prefieren rebajar el alquiler antes que mantener el local vacío durante años. A su juicio, las causas del estancamiento son más profundas y están relacionadas con los cambios experimentados por el propio comercio.

Una moto pasa por delante de la nueva tienda de Media Markt en Avilés. / Miki López

Dentro de ese panorama aparece, sin embargo, un cierto cambio de tendencia en el centro. Bernaldo recuerda que las zonas principales son las que terminan arrastrando al resto y considera positiva la llegada de grandes operadores. "Generan movimiento, atraen público y terminan beneficiando incluso a los comercios con los que compiten directamente", afirma. Desde la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) comparten esa visión, aunque advierten de que siguen existiendo locales con precios que no responden a la realidad actual y otros, incluso en ubicaciones estratégicas, que permanecen cerrados desde hace años.

Nuevas cadenas tras el golpe de Zara

El contraste resulta especialmente visible si se compara la situación actual con el golpe que supuso la marcha de Zara, cuya salida dejó al centro sin uno de sus principales establecimientos tractores. Ahora, la incorporación de MediaMarkt y Leroy Merlin introduce una dinámica distinta, aunque todavía incipiente. "La marcha de Zara fue un golpe muy duro para el comercio de la ciudad por el efecto tractor que tenía, pero ahora estamos viendo cómo vuelven a llegar cadenas que pueden ayudar a generar movimiento y a atraer público", explican desde la UCAYC. La organización confía además en el efecto que pueda tener la plaza de abastos sobre su entorno.

La Cámara de Comercio de Avilés también aprecia una cierta estabilización. Su presidente, Daniel González, sostiene que la bajada de precios registrada durante los últimos años se ha ralentizado hasta alcanzar "un equilibrio de precios entre oferta y demanda", aunque reconoce que el análisis cambia mucho dependiendo de cada barrio. La llegada de las nuevas cadenas, afirma, "invita al optimismo de un sector demasiado castigado", pero recuerda que siguen existiendo otros obstáculos importantes, como la presión fiscal, las cargas burocráticas y administrativas o el absentismo laboral.

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El escenario, por tanto, mantiene dos velocidades claramente diferenciadas. Por un lado, los bajos comerciales siguen atrapados en un mercado con escasa demanda y numerosas persianas cerradas. Por otro, el centro empieza a recuperar algo de tránsito y atractivo gracias a aperturas capaces de ejercer de reclamo. Todavía no existe una recuperación del mercado, pero sí algunas señales que rompen con la tendencia de los últimos años. "Si aumenta la actividad y vuelve a haber interés por instalarse en el centro, es posible que poco a poco el mercado de los bajos comerciales también empiece a recuperarse", concluye Nacho González.