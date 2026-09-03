El goteo estival de matrículas mitiga ligeramente la sangría de alumnos en Avilés

Las aulas de Avilés arrancan el curso el próximo día 9 de septiembre. Un año más la tónica dominante es la merma generalizada de alumnado, una tendencia que el goteo de matriculaciones registrado durante el verano y las puertas de septiembre intenta aliviar en los centros avilesinos pero no consigue remontar la caída. Algunos directores se agarran a las inscripciones, alrededor de medio centenar entre todos los centros del concejo, que se suelen realizar ya con el año lectivo iniciado y que ayudan a mitigar el impacto de la sangría de alumnos.

Mientras en unos centros las altas son prácticamente testimoniales, otros manejan notables aumentos que ayudan a romper ese descenso generalizado en la matrícula. Es el caso del colegio San Fernando, que contabiliza "alrededor de una veintena de matriculaciones" y desde donde apuntan a un fenómeno clave: "La mayoría de los nuevos alumnos son de origen extranjero, de Sudamérica, Ucrania y China, principalmente". En la misma línea, Alberto Fernández, director del colegio Juan Pablo II Santo Tomás, detalla que "este verano han llegado unas 10 matrículas nuevas en diferentes cursos": "El cole tiene una buena matrícula en Infantil y Primaria y en ESO estamos casi llenos". Por su parte, Las Doroteas cuelga el cartel de completo: "No tuvimos matriculaciones durante el verano, no hay plazas libres", zanja el director Juan Muñiz

El Marcelo Gago recibió dos matrículas en julio y prevé una más para este mes, en un centro que crece año a año y es la excepción entre los colegios públicos de la ciudad. La directora del colegio de Llaranes, Silvia Rodríguez, afronta el nuevo curso con un incremento de matrículas con respecto al año anterior. "Pensábamos que iba a ir peor", afirma Rodríguez, que cierra ya cinco matrículas este verano y está pendiente de otras cuatro nuevas.

Otros centros se mueven en volúmenes más discretos. Isabel Suárez calcula "alrededor de cinco" altas en el Palacio Valdés, aunque lamenta que las familias que llegan "no cubren la etapa de Infantil". Ana Belén González confirma "dos nuevas matrículas en verano" en La Toba, y Silvia Heres, del Poeta Juan Ochoa, en La Luz, suma cuatro incorporaciones iniciales, confiando en repetir la dinámica del curso pasado con goteo de matriculaciones durante el curso.

En el extremo opuesto, colegios como el Virgen de las Mareas acusan directamente el golpe de la caída demográfica: "No se registran matrículas nuevas y hay un descenso de alumnado", advierte José Ramón Núñez, su director. En el colegio Principado, el número de escolares "se mantiene" y si se produce alguna nueva matrícula, suele ser debido "a desplazamientos desde países sudamericanos", detalla Amparo Fuente, su directora. En el Enrique Alonso, las nuevas matrículas estivales ayudan a evitar que la merma de alumnado sea mayor.

La lectura general en las direcciones de los centros es prudente y también va por barrios. Como telón de fondo está la crisis de natalidad. Sonia Castillo, del colegio de Villalegre, cree que las altas recientes "no revierten el descenso de niños" -"hubo dos otres inscripciones y estos días habrá alguna más"-, un diagnóstico que comparten Alejandro López, del Luisa Marillac, quien advierte que "este movimiento no es suficiente para paliar la tendencia general de descenso de matrículas". En el colegio de Versalles, su directora, María Llamedo, habla de un "goteo constante de matrículas a lo largo del curso" y en La Carriona-Miranda, Noelia Paniceres reconoce que en su centro educativo no hay matrículas estivales y advierte, además que, en líneas generales, "cada vez hay menos alumnado: que venga gente de fuera ayuda bastante". En el colegio de Sabugo, señalan que las matrículas nuevas llegan este mes "pero no son masivas". "Son de alumnado extranjero, fundamentalmente", indica su director Javier Miranda.

Pese a todo, el mapa escolar avilesino deja excepciones muy notables que desafían la crisis demográfica. Rubén Velasco, director del centro de Educación Especial de San Cristóbal, confirma que su colegio sube en número de matrículas. "Estamos por 128 alumnos, 11 más que el curso pasado". Una estabilidad y optimismo que también firman Susi García, del San Nicolás de Bari, al asegurar que este curso su centro "no pierde alumnado con respecto al curso anterior" gracias a las llegadas continuadas. Javier López Miranda, del Salesianos Santo Ángel, afirma que el colegio mantiene "los números de otros años, mejorando en algunos cursos" y captando altas en los cursos no concertadas. Beatriz Rodríguez, su homóloga del Quirinal, que mantiene firmes sus tres líneas; y Noelia Blanco, de Nuestra Señora del Buen Consejo, que habla de "aulas prácticamente llenas".

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Marta Quirós, directora del Marcos del Torniello resume el éxito de las matriculaciones de última hora: "Hoy -por el martes- matriculan a dos alumnos, aunque durante el verano no recibimos ninguno", un hito que les permite "desdoblar tres grupos de educación primaria". "Nos envían personal docente para cubrirlos y ampliamos plantilla con dos profesoras más de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje", concluye de un goteo de inscripciones que alivia pero no cura la honda crisis demográfica que viven los colegios avilesinos.